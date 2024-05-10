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Вкусный воздушный апельсиновый пирог, который готовится без добавления яиц: он украсит любое торжество

Рецепт апельсинового пирога без яиц

Еда

Рецепт апельсинового пирога, который готовится без добавления яиц, подойдёт на все случаи жизни. Будь то день рождения или юбилей, этот вкусный пирог украсит любое торжество.

Рецепт апельсинового пирога без яиц
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 стакан йогурта (творога)
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1/2 стакана апельсинового сока
  • 1 чайная ложка мармелада
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1 щепотка соли
  • 1 стакан сахара
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 столовая ложка цедры лайма
  • 2 стакана пшеничной муки
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 4 столовые ложки воды

Приготовление

  1. Просейте муку вместе с пищевой содой, разрыхлителем и солью в миску.
  2. В большой миске смешайте творог, ванильный экстракт, сахар и масло. Как следует взбейте. Добавьте апельсиновый мармелад и ещё раз перемешайте.
  3. Добавьте апельсиновый сок и цедру лайма в миску с мукой. Добавьте воду и аккуратно перемешайте несколько раз.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  5. Смажьте форму для пирога маслом, вылейте тесто в форму. Выпекайте пирог в духовке около 45-50 минут.
Бюджетный постный апельсиновый кекс без яиц, молока и масла
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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