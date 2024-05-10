Нашли самую дорогую квартиру в России — из неё видно памятник Петру I

Самое дорогое жильё на вторичном рынке продаётся за 1,84 миллиарда рублей, пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости".
Шестикомнатная квартира площадью 724 квадратных метра расположена на трёх уровнях в премиальном ЖК "Баркли Плаза" на Пречистенской набережной. Из окон роскошной недвижимости открывается живописный вид на знаменитую работу Зураба Церетели — памятник Петру I.
В жилище несколько спален с собственными санузлами, гостиная с выходом на террасу и кабинет, персональный лифт в подземный паркинг.
В апреле "Авито Недвижимость" предлагает порядка 1,74 миллиона квартир. Самую дорогую из них без сужения поиска по сегменту вторичного жилья "Лента.ру" нашла ранее.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.