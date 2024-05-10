Нашли самую дорогую квартиру в России — из неё видно памятник Петру I

Самая дорогая квартира на вторичном рынке предлагается за ₽1,84 млрд

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самое дорогое жильё на вторичном рынке продаётся за 1,84 миллиарда рублей, пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости".

Фото: Wikimedia Commons by SJabberwocky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Шестикомнатная квартира площадью 724 квадратных метра расположена на трёх уровнях в премиальном ЖК "Баркли Плаза" на Пречистенской набережной. Из окон роскошной недвижимости открывается живописный вид на знаменитую работу Зураба Церетели — памятник Петру I.

В жилище несколько спален с собственными санузлами, гостиная с выходом на террасу и кабинет, персональный лифт в подземный паркинг.

В апреле "Авито Недвижимость" предлагает порядка 1,74 миллиона квартир. Самую дорогую из них без сужения поиска по сегменту вторичного жилья "Лента.ру" нашла ранее.