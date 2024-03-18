Найдена самая дорогая квартира в России: где она находится и сколько стоит

Самая дорогая квартира в России продаётся за 3,2 миллиарда рублей

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая дорогая квартира в России стоит 3,2 миллиарда рублей — её нашла "Лента.ру" на "Авито Недвижимости".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

Пентхаус со свободной планировкой под отделку общей площадью 901 квадратный метр продаётся в 17-квартирном клубном доме ЖК "Гранатный Палас" в Гранатном переулке рядом с Патриаршими прудами.

Следующими в топе мегадорогой недвижимости также идут квартиры в Москве: трёхуровневая шестикомнатная на Пречистенке за 1,8 миллиарда рублей и — там же — семикомнатная за 2 миллиарда.

Дорогим жильём изобилует Сочи. Там, к примеру, за почти миллиард рублей выставлена на продажу квартира в 350 метрах от берега моря в элитном доме с отделкой из мрамора и керамогранита.

Ранее самой дорогой считалась 900-метровая квартира на Якиманке за 2 миллиарда рублей.