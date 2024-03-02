Найдена самая дорогая новостройка в Москве — сколько стоит квартира площадью почти 900 м²

Самая дорогая квартира в новостройке в Москве стоит 2 миллиарда рублей

Самая дорогая квартира в новостройке в Москве стоит 2 миллиарда рублей, пишет в пятницу "Лента.ру" со ссылкой на информацию агентства элитной недвижимости Skolkovo Realty.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Квартира площадью почти 900 квадратных метров продаётся в строящемся доме в районе Якиманка возле станции метрополитена "Октябрьская", его сдача намечена на 2024 год.

Таким образом, этот лот превзошёл по цене самую дорогую московскую квартиру, сдаваемую в аренду, которую можно купить за 1,22 миллиарда рублей.

Всего в Центральном административном округе столицы продаётся порядка 800 супердорогих объектов, добавили в агентстве. Там заметили, что за последние месяцы предложение в премиум-сегменте порядком сократилось.