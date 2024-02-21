Как выглядит самая дорогая квартира в Москве, которая сдаётся за 13,8 миллионов рублей в месяц (фото)

Рынок аренды квартир в Москве сжимается, а цены растут, хотя, казалось бы, куда уж выше. А потолка им нет! "РБК-Недвижимость" изучила предложения агентств элитной недвижимости и нашла самое дорогое.
Двухуровневый таунхаус площадью 530 кв. м в жилом комплексе на Кооперативной улице в Хамовниках сдаётся за 13,8 миллиона рублей в месяц.
На первом этаже — кухня, гостиная с высотой потолков 7,2 метра, кинозал, винная комната, две спальни с ванными комнатами и гардеробными. На втором — четыре спальни с ванными и гардеробными, а также рабочий кабинет.
Ремонт и обстановка — соответствующие: в современном стиле с мебелью Baxter, B&B, Zaha Hadid и бытовой техникой Gaggenau. На полу итальянский мрамор, штучный дубовый паркет.
Во дворе — английский сад с зонами для отдыха, живыми изгородями и тропинками для прогулок, работает частный детский сад; в подземном паркинге — шесть машиномест.
Квартиру можно купить за 1,22 миллиарда рублей.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.