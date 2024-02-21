Как выглядит самая дорогая квартира в Москве, которая сдаётся за 13,8 миллионов рублей в месяц (фото)

Найдена самая дорогая квартира в аренду в Москве

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рынок аренды квартир в Москве сжимается, а цены растут, хотя, казалось бы, куда уж выше. А потолка им нет! "РБК-Недвижимость" изучила предложения агентств элитной недвижимости и нашла самое дорогое.

Фото: Интерьер квартиры

Двухуровневый таунхаус площадью 530 кв. м в жилом комплексе на Кооперативной улице в Хамовниках сдаётся за 13,8 миллиона рублей в месяц.

На первом этаже — кухня, гостиная с высотой потолков 7,2 метра, кинозал, винная комната, две спальни с ванными комнатами и гардеробными. На втором — четыре спальни с ванными и гардеробными, а также рабочий кабинет.

Ремонт и обстановка — соответствующие: в современном стиле с мебелью Baxter, B&B, Zaha Hadid и бытовой техникой Gaggenau. На полу итальянский мрамор, штучный дубовый паркет.

Во дворе — английский сад с зонами для отдыха, живыми изгородями и тропинками для прогулок, работает частный детский сад; в подземном паркинге — шесть машиномест.

Квартиру можно купить за 1,22 миллиарда рублей.