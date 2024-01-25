Из-за релокантов резко дорожает аренда жилья — эксперты объяснили, почему

В 2024 году средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве вырастет на 15% — до 63 тысяч рублей в месяц, прогнозируют опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Они раскрыли причину подорожания — возвращение релокантов.
"В 2023 году в Россию вернулась значительная часть релокантов, из-за чего увеличилось число потенциальных арендаторов и уменьшилось предложение квартир, которые они сдавали, пока были за границей", — объяснил начальник сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.
По его словам, к концу прошлого года предложение съёмных квартир в столице сократилось почти вдвое.
Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов назвал ещё один фактор — очень дорогая ипотека: снимать квартиру выходит вдвое дешевле приблизительно вдвое дешевле.
С ростом ключевой ставки ЦБ РФ ежемесячный ипотечный платёж для многих стал неподъёмным, согласился Жуков.
По его прогнозам, цены на аренду и дальше будут расти, достигнув максимума в традиционно пиковый сезон — конец лета – начало осени.
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