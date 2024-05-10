Россиянам разъяснили, какие угрозы представляют переваренные яйца

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Врач Лялина: при неправильном приготовлении яиц можно попасть в больницу

1:22
Здоровье

Если готовить яйца неправильно, как сообщила доктор Ирина Лялина, это может привести к посещению больницы.

Врач Лялина: при неправильном приготовлении яиц можно попасть в больницу
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Специалист обратила внимание на необходимость правильного выбора времени варки и разницы температур воды и яиц. Если яйца взяты из холодильника, их требуется сначала опустить в холодную воду, а затем уже вскипятить. Для яиц комнатной температуры можно сразу использовать тёплую воду. В кипяток нельзя класть охлаждённые яйца.

По словам специалиста, серый цвет желтка яйца является предупреждающим признаком, указывающим на повышенное содержание сероводорода, что может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

По словам Лялиной, причиной появления серого оттенка желтка является чрезмерно длительная варка яиц. Специалист указала, что оптимальное время варки не должно превышать 20 минут, сообщает "Пятый канал".

"В этом случае (при варке более 20 минут. — Прим. ред.) вы получите дозу сероводорода, которая обострит все заболевания ЖКТ или приведет к отравлению. Детям категорически нельзя есть переваренные яйца, как и людям с панкреатитом, язвой желудка и холециститом", — предостерегла Ирина Лялина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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