Старшая дочь певицы Веры Брежневой окончила колледж в Америке: выпускница первого поколения

Дочь экс -солистки группы "ВИА Гра" Веры Брежневой Софья Киперман стала выпускницей американского колледжа.
Старшая дочь Веры Брежневой разместила в "Инстаграме"* фото со своего выпускного. 23-летняя девушка одета в мантию, а на шее у неё красуется цветочная гавайская гирлянда.
"Представляю вам выпускника колледжа первого поколения", — написала под снимком дочь певицы.
Под постом отметилась Вера Брежнева.
"Да", — написала звезда по-английски и сопроводила свой пост смайликами в виде красных сердец.
Софья появилась на свет в 2001 году. Отец девушки — тренер по дзюдо Виталий Войченко. Фамилию дочке Брежневой дал её тогдашний муж Михаил Киперман.
Ранее сообщалось, что 14-летняя дочь Веры Брежневой удивила публику "возрастной" фотосессией.
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