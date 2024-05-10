Старшая дочь певицы Веры Брежневой окончила колледж в Америке: выпускница первого поколения

Дочь Веры Брежневой получила диплом колледжа в США

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь экс -солистки группы "ВИА Гра" Веры Брежневой Софья Киперман стала выпускницей американского колледжа.

Фото: https://www.instagram.com/sonyaxkiperman by Инстаграм Софьи Киперман is licensed under public doman

Старшая дочь Веры Брежневой разместила в "Инстаграме"* фото со своего выпускного. 23-летняя девушка одета в мантию, а на шее у неё красуется цветочная гавайская гирлянда.

"Представляю вам выпускника колледжа первого поколения", — написала под снимком дочь певицы.

Под постом отметилась Вера Брежнева.

"Да", — написала звезда по-английски и сопроводила свой пост смайликами в виде красных сердец.

Софья появилась на свет в 2001 году. Отец девушки — тренер по дзюдо Виталий Войченко. Фамилию дочке Брежневой дал её тогдашний муж Михаил Киперман.

Ранее сообщалось, что 14-летняя дочь Веры Брежневой удивила публику "возрастной" фотосессией.

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