14-летняя дочь Веры Брежневой переусердствовала с косметикой и стала выглядеть старше своих лет

14-летняя дочь Веры Брежневой удивила публику "возрастной" фотосессией

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Младшая дочь певицы Веры Брежневой опубликовала фотографии, на которых она выглядит значительно старше своих лет.

Фото: https://www.instagram.com/sswlvix?igsh=MTNvcXppajN4Z2o5ZA== by Инстгарам Сары Киперман is licensed under public domain

Младшая наследница певицы Веры Брежневой Сара Киперман опубликовала в Инстаграм* серию чёрно-белых снимков.

На кадрах 14-летняя девочка прибегла к взрослому макияжу, поэтому в ней почти ничего не осталась от подростка. Интернет-пользователи отмечают, что Саре можно дать все 25 лет.

Сара Киперман — младшая наследница Веры Брежневой. Отец девочки — предприниматель Михаил Киперман. У певицы есть также старшая дочь, 22-летняя Соня.

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