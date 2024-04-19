14-летняя дочь Веры Брежневой переусердствовала с косметикой и стала выглядеть старше своих лет

Младшая дочь певицы Веры Брежневой опубликовала фотографии, на которых она выглядит значительно старше своих лет.
Младшая наследница певицы Веры Брежневой Сара Киперман опубликовала в Инстаграм* серию чёрно-белых снимков.
На кадрах 14-летняя девочка прибегла к взрослому макияжу, поэтому в ней почти ничего не осталась от подростка. Интернет-пользователи отмечают, что Саре можно дать все 25 лет.
Сара Киперман — младшая наследница Веры Брежневой. Отец девочки — предприниматель Михаил Киперман. У певицы есть также старшая дочь, 22-летняя Соня.
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