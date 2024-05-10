В этом году Египет планирует привлечь на 30% больше иностранных туристов, чем в предыдущем году. Об этом заявила заместитель министра туризма и античностей Египта Гада Шалоби.
Она отметила, что интерес к различным видам туризма в стране увеличивается, что свидетельствует о хорошем уровне безопасности для посетителей.
За первые четыре месяца текущего года число туристов увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем основной прирост обеспечили туристы из арабских стран.
Если планы в области туризма будут успешно реализованы, Египет может достигнуть рекордного количества иностранных посетителей в истории своего туризма, как сообщает издание "Турпром".
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.