Египет стремится к рекордному росту туризма в 2024 году, ожидая на 30% больше иностранных туристов

В этом году Египет планирует привлечь на 30% больше иностранных туристов, чем в предыдущем году. Об этом заявила заместитель министра туризма и античностей Египта Гада Шалоби.

Фото: wikimedia.org by Kora27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International