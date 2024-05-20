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Легкие упражнения для уменьшения жировых отложений на спине

Топ упражнений для избавления от складок на спине

1:56
Спорт

Складки на спине могут появляться по разным причинам, включая недостаток физической активности, неправильное питание, нарушения осанки и даже гормональные изменения.

Убираем складки. Упражнения для спины [Workout | Будь в форме]

Для предотвращения и уменьшения складок на спине рекомендуется вести здоровый образ жизни, правильно питаться, выполнять специальные упражнения для спины, следить за осанкой и регулярно посещать массажиста или остеопата.

Спина — одна из тех проблемных зон у многих людей, где складки и жир можно наблюдать в изобилии. Но не отчаивайтесь, ведь существуют эффективные упражнения, которые помогут вам избавиться от этой проблемы.

Первое упражнение, которое рекомендуется включить в свою тренировку, это "гиперэкстензия". Для выполнения этого упражнения вы должны лечь на живот и приподнять верхнюю часть тела, сжимая мышцы спины. При этом необходимо держать спину напряженной на протяжении всего упражнения. Повторяйте движение 15-20 раз, постепенно увеличивая количество подходов.

Второе упражнение, которое поможет вам убрать складки со спины, — это "тяга к подбородку". Для его выполнения возьмите гантели в каждую руку, стойте прямо с ногами на ширине плеч и наклонитесь вперед. Затем поднимите гантели к подбородку, сокращая мышцы спины. Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений.

Не забывайте, что правильное питание и регулярные тренировки также имеют огромное значение в борьбе со складками на спине. Уделите этому достаточно внимания и вы увидите результаты уже через несколько недель.

Помните, что здоровье и красота спины зависят от ваших ежедневных привычек и заботы о себе. Упражнения имеют противопоказания, перед началом тренировок обратитесь к специалисту.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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