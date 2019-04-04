В Германии назвали, что будет для Путина хуже санкций

Немецкий истеблишмент в растерянности в отношении Владимира Зеленского. Консенсус таков: если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Владимира Путина это будет хуже, чем санкции. Кто же, наконец, подумает на Западе о том, как сделать хорошо украинцам, а не плохо Путину?

Зеленского на Западе в расчет не брали

Немецкая правящая партия ХДС настолько напугана неизвестностью, что даже обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием определиться с составом своей команды, а еще полгода назад он вообще не упоминался в немецкой аналитике.

Так, например, корреспондент Welt Рихард Херцингер называл полгода назад среди реальных претендентов на президентский пост Юлию Тимошенко и Святослава Вакарчука. "Предстоящие президентские и парламентские выборы могут затормозить или даже ликвидировать процесс реформ и демократизации после революции Майдана 2014 года", — писал Херцингер. Он считал уже тогда, что шансы на переизбрание следующей весной очень плохи для действующего президента, но потенциальные альтернативы ему казались "еще хуже".

Однако он считал "катастрофическим" отказ Запада от помощи Украине на ее "пути в демократическую Европу", потому что тогда " постсоветские стуктуры" остануться у власти. "Запад должен заставить их, даже более строгими мерами, окончательно покинуть Украину — не только ради мира и справедливости в Европе, но и чтобы начать обновление Украины", — блистал уверенностью Херцингер. В ином случае, убеждал он, возможен "возврат к новому авторитаризму, а также погружение в хаос и распад".

То есть, никаких рассуждений о том, что хаос и распад уже идут, что уровень жизни упал в несколько раз, что идет братоубийственная война. Главное — удалить "постсоветские стуктуры" и, надо полагать, встать на их место.

Европа ждет 21 апреля

После первого тура выборов аналитика в Германии вертится вокруг того, какой курс будет вести Зеленский. Так эксперт по Восточной Европе Андреас Умланд в интервью Web. de заявил, что он является "большим сюрпризом для всех в Украине и за ее пределами", и трудно оценить эту "переменную", потому что у него "нет политической биографии". На дипломатическом уровне не было возможности связаться с Зеленским, поэтому большинство правительств будут ждать выборов 21 апреля, считает Умланд.

"Похоже, что он выступает за независимую, прозападную и проевропейскую Украину", продолжает эксперт, подчеркивая, что "как русскоязычный украинец с юго-востока страны, он не предопределен для прозападного курса". "Зеленский — это феномен, который не может быть сведен только к влиятельным олигархам, а его победа может даже стать проблемой для Путина", — сказал Умланд. Эксперт поясняет, что для Путина было бы выгоднее, чтобы у власти остался Порошенко, потому что это позволил бы Кремлю "продолжать подпитывать имидж русофобской Украины".

Что хуже санкций для Путина?

Третий автор — Кристиан Хоффманн — заместитель директора в Шпигель, считает, что Порошенко пострадал как "молодой реформатор". "За время его пребывания выросли цены на коммунальные услуги, газ, энергию и воду. Это (непопулярность) — цена, которую молодые реформаторы часто платят за непопулярные проекты", — пишет она. Хоффман считает, что "если Европе (с помощью Зеленского) удастся стабилизировать Украину и сделать ее функционирующим государством, это будет хуже для Путина, чем любые санкции".

Но, подчеркивает она, это "очень долгий путь, это будет дорого, потребуется щедрая помощь, политическая воля, последовательность". "Если Украина не хочет стать постоянным несостоятельным государством на краю Европы, ей нужна стратегия для страны", — завершает она.

Таким образом, в Германии не считают, что за Порошенко надо держаться, Зеленского опасаются, но будут с ним работать, если он победит на выборах. Просматривается единая железная линия: лишь бы Путину навредить, а о том, нужна ли украинцам "стабилизация" с падением в кабалу к МВФ, в Германии никто не думает, мало того, полагают, что украинцы недостаточно терпеливы при припроведении "полезных реформ".

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" политтехнолог, директор консалтингового агентства "NPR Group" Дмитрий Фетисов, "США и Европе выгоден Порошенко, и совершенно невыгоден сейчас Зеленский". Зеленский, по словам эксперта — "человек Коломойского, который может быть непредсказуемым партнером как для Евросоюза и США, так и для России". Как он себя поведет, если станет президентом, сложно сейчас говорить, но основные перемены могут быть связаны с выборами в Раду осенью, сказал Дмитрий Фетисов.

Важно, кто по итогам этих выборов станет премьер-министром, "Верховная Рада непосредственно назначает премьер-министра, это не сфера полномочий президента". Заявления Зеленского, в том числе по Крыму, по Донбассу, достаточно двоякие, продолжил эксперт. "Он озвучивал готовность садиться за стол переговоров, пытается заигрывать с российской элитой, потому что даже те заявления, которые он делает по Крыму, все равно нельзя назвать радикальными", - отметил Дмитрий Фетисов.

В любом случае Зеленский очень активно занимается политикой, и его уже можно считать полноценным политиком, а не "комиком". "Он побеждает вполне демократично, и его программа отвечает за запросы украинского общества. Я думаю, что переговоры по будущей политике пойдут уже сейчас как с США и Евросоюзом, так и с Россией. Понятно, что переговоры будут закрытые, но они обязательно будут", — сделал вывод Дмитрий Фетисов.

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