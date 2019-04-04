Экзитпол определил Зеленского победителем второго тура президентских выборов на Украине

Два украинских телеканала - NewsOne и "112 Украина" провели экзитпол, согласно которому во втором туре президентских выборов выиграет Владимир Зеленский. По результатам опроса, за лидера партии "Слуга Народа" отдадут голоса 49,4% избирателей.
Примечательно то, что в поддержку действующего президента Украины Петра Порошенко выступили только 19,8% избирателей. Еще 19% опрошенных ответили, что не определились с выбором, а остальные 11,6% респондентов заявили, что не собираются участвовать во втором туре президентских выборов.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала выдержки из интервью представителя избирательного штаба Зеленского Дмитрия Разумкова. По его словам, российская власть - враг для Зеленского. При этом, Разумков отметил, что комик не считает себя антироссийским кандидатом. В эфире телеканала ZIK, Разумков пояснил, что позиция Владимира Зеленского связана с действиями России в Крыму и на востоке Украины.
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