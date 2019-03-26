Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма" и примером для России того, как возможно сменить действующую власть. Об этом сообщает интернет-издание Znak.

"Если мы победим - это будет первый шаг к возвращению Крыма. Я считаю, что это будет возможно только после того, как сменится власть в России. Своим примером, если мы поменяем эту власть на Украине, мы покажем, что так может быть. А значит, можно и в России так", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Он добавил, что продолжает поддерживать позицию дипломатического разрешения вооруженного конфликта в Донбассе. По его мнению, необходимо продолжить Минский процесс, а также привлечь к нему представителей Соединенных Штатов и Великобритании.

Напомним, Зеленский уже заявлял о своей готовности к компромиссам для возвращения Крыма и частей Донецкой и Луганской областей под контроль Украины. Он выразил уверенность в том, что эти регионы "получат на порядок больше прав и свободен, чем смогут иметь в России".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский заявил о "войне между Россией и Украиной" в Донбассе и о необходимости начала переговоров между странами для ее прекращения.

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