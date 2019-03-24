Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях

Депутаты Верховной рады Украины из политического блока "Оппозиционная платформа - за жизнь" призвали украинского президента Петра Порошенко покаяться на коленях перед гражданами страны за принесенные им страдания. Об этом сообщает "Российская Газета".

Действующего президента страны обвинили в том, что за пять лет своего президентства он так и не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, а "политика примирения" обернулась политикой разжигания межэтнических, межконфессиональных и гуманитарных конфликтов в масштабах, которых "украинское общество еще не знало".

По мнению оппозиционеров, Порошенко обрек миллионы украинцев на жизнь в нищете из-за повышения коммунальных тарифов. С 2013 по 2018 год тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 740%, на отопление и горячее водоснабжение - на 1220%, отмечают депутаты. Тяжелая экономическая обстановка провоцирует наиболее трудоспособных граждан уезжать из Украины.

"Единственное, что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко - на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий", - заключили представители оппозиционного блока.

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, которого поддерживают чуть меньше четверти украинских избирателей.

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