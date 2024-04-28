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Снижение интереса к льготной ипотеке в России: причины и последствия ужесточения условий кредитования

Наблюдается падение спроса на льготную ипотеку

0:56
Недвижимость

В России наблюдается снижение интереса к льготной ипотеке из-за ужесточения условий кредитования, сообщает ипотечный брокер Дмитрий Ракута в интервью для NEWS. ru.

Наблюдается падение спроса на льготную ипотеку
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт отмечает, что спрос на такие кредиты упал во всех регионах страны, особенно в крупных городах, где банки стали более тщательно проверять заемщиков. По словам Ракуты, в последние месяцы каждый третий заявитель сталкивается с отказом, причем отказы часто выносятся на заключительном этапе оформления кредита, после повторной проверки.

Ракута полагает, что банки получили неофициальное указание экономить бюджетные средства, и предполагает, что дополнительное финансирование им не предоставят. Он также предупреждает, что с июля банки ужесточат проверки ещё сильнее после завершения действия некоторых государственных льготных программ.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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