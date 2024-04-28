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Пересадка бровей: преимущества и недостатки

Почему нужно делать пересадку бровей: аргументы за и против

2:05
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В настоящее время пересадка бровей становится все более востребованной процедурой, привлекая тех, кто ищет долгосрочное решение для улучшения внешнего вида лица. В отличие от временных методов, таких как косметические средства или татуаж, пересадка бровей предлагает более надежное и эффективное решение, основанное на трансплантации волосяных фолликул. Несмотря на популярность данной процедуры, в ней присутствуют как позитивные, так и негативные моменты.

Почему нужно делать пересадку бровей: аргументы за и против
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Особенности пересадки бровей

Волосы на голове и бровях имеют разные структуры и циклы роста. Волосы на бровях растут всего 3-4 месяца, затем выпадают, в отличие от волос на голове, которые могут расти до 5-7 лет. Для трансплантации бровей донорские волосы чаще всего берутся с головы, особенно с затылочного бугра.

После процедуры требуется особый уход за бровями, включая регулярное стрижение и укладку. Волосы с головы адаптируются к своему новому местоположению около пяти лет, что может повлиять на их рост и текстуру.

Методы пересадки

Пересадка бровей может проводиться двумя основными методами: операционным методом FUT (лоскутная трансплантация) и безоперационным методом FUE (извлечение фолликулов без наложения швов). Второй метод считается более современным и эффективным.

Показания и рекомендации

Пересадка бровей может быть рекомендована для тех, у кого наблюдается их редкость или отсутствие роста, вызванные различными факторами, такими как гормональные изменения или повреждения. Процедура безболезненна и занимает около 1,5-2 часов. После нее новые брови можно окрашивать и укладывать.

Несмотря на популярность пересадки бровей, она может не подойти всем из-за индивидуальных особенностей и требует внимательного выбора специалиста и последующего ухода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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