Птички помогают студентам снизить стресс

Птицы названы лучшим помощником в снижении стресса и облегчении депрессии

4:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Нетрудно догадаться, что прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению эмоционального состояния людей, уменьшают уровень напряжения и способствуют преодолению депрессии.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Rodríguez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Недавнее исследование с участием студентов, сталкивающихся с подобными трудностями, показало, что психологический оздоровительный эффект усиливается, если прогулки на природе сочетаются с наблюдением за птицами.

Студентов рассматривают как одну из наиболее уязвимых социальных групп с точки зрения психического благополучия. По данным исследования Healthy Minds Study, 60% студентов высших учебных заведений сталкиваются с проблемами в области психического здоровья. Зарубежные научные публикации свидетельствуют о том, что пандемия Covid-19 еще более ухудшила ситуацию. Это побуждает исследователей активно искать пути улучшения психологического благополучия студентов.

Основываясь на результатах предыдущих исследований об позитивном влиянии наблюдения за птицами на психику людей, группа ученых из Университета штата Северная Каролина (США) приняла решение проверить, как такой простой метод повлияет на студентов. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Environmental Psychology.

В исследование были вовлечены более ста студентов-добровольцев, посещающих занятия в одном из колледжей Университета Северной Каролины, а также небольшое число сотрудников того же университета. Участников исследования случайным образом разделили на три группы: контрольную, а также две экспериментальные группы. Участникам контрольной группы предложили сохранять обычный образ жизни в течение пяти недель. Участникам второй группы предстояло еженедельно проводить 30-минутные прогулки в зеленой зоне рядом со студенческим кампусом в течение 35 дней. Участникам третьей группы дали аналогичные инструкции, но также попросили наблюдать за птицами во время прогулок и определять их виды с помощью мобильного приложения.

Перед началом и после завершения эксперимента участники прошли опросы для оценки их психологического состояния. Благополучие испытуемых определяли по результатам теста WHO-5 Well-Being Index, разработанного Всемирной организацией здравоохранения и включающего пять утверждений, каждое из которых оценивалось по пятибалльной шкале. Для измерения уровня психологического стресса исследователи использовали также опросник под названием STOP-D.

Участники из обеих экспериментальных групп показали существенное улучшение результатов в тесте WHO-5, при этом у тех, кто наблюдал за птицами во время прогулок, наблюдалась наиболее ярко выраженная положительная динамика. Результаты в опроснике STOP-D также свидетельствовали о снижении уровня стресса у участников, проводивших время на свежем воздухе, по сравнению с первоначальными показателями и контрольной группой. Более заметное сокращение стресса было зафиксировано у тех, кто наблюдал за птицами.

Подчеркивая плюсы своего исследования, авторы отметили, что положительный эффект от пребывания на природе и наблюдения за птицами был выявлен в результате сравнения с контрольной группой, а не с теми, кто подвергался более негативному воздействию. В частности, в одном из предыдущих исследований ученые сравнивали данные участников, которые слушали либо пение птиц, либо шум дорожного движения, что нельзя назвать нейтральным сравнением.

Авторы исследования подчеркнули, что наблюдение за птицами способствует улучшению психического здоровья и предоставляет возможность для дальнейших исследований в этом направлении. Например, возможно выяснить, почему наблюдение за пернатыми сказывается положительно на психическом комфорте, а также проверить, зависит ли позитивный эффект от этноса, пола и других факторов.