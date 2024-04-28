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Переувлажнение почвы: рассказываем, что делать, если участок заболоченный

Что делать с заболоченным участком

1:30
Садоводство » Советы

Переизбыток влаги может негативно повлиять на растения, особенно на заболоченных участках, где даже большинство растений не растут. Весной здесь часто задерживается вода, а летом некоторые участки остаются сырыми даже при отсутствии дождей. Однако, эту проблему можно решить.

Что делать с заболоченным участком
Фото: https://www.flickr.com/photos/enneafive/33384287490/ by Johan Neven from Borgloon-Gotem, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Заболоченность может быть вызвана сложным рельефом, приводя к застою воды в оврагах и впадинах. Высокий уровень грунтовых вод и глинистая почва также могут стать причиной переувлажнения. Заболоченные участки часто можно определить по виду растений, таких как камыш, аир, брусника, багульник, клюква и мох, а также по доминирующим деревьям — ива, ольха, берёза.

Для устранения частичной заболоченности участка можно произвести выравнивание территории и дренаж. Растения-осушители, такие как рябинник, пузыреплодник, берёза, калина, ольха, ива, черёмуха и клён, помогают избавиться от избытка влаги.

Заболоченность участка можно использовать в свою пользу, создавая "болотный" ландшафт и высаживая влаголюбивые растения, а также создавая небольшой сад с разными видами мхов. Иногда смешивание торфяной почвы с песком и компостом помогает создать более плодородную почву, на которой можно выращивать ирисы, лабазники, астильбу и дербенник.

Что делать с заболоченным участком.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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