Переувлажнение почвы: рассказываем, что делать, если участок заболоченный

Что делать с заболоченным участком

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Переизбыток влаги может негативно повлиять на растения, особенно на заболоченных участках, где даже большинство растений не растут. Весной здесь часто задерживается вода, а летом некоторые участки остаются сырыми даже при отсутствии дождей. Однако, эту проблему можно решить.

Фото: https://www.flickr.com/photos/enneafive/33384287490/ by Johan Neven from Borgloon-Gotem, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Заболоченность может быть вызвана сложным рельефом, приводя к застою воды в оврагах и впадинах. Высокий уровень грунтовых вод и глинистая почва также могут стать причиной переувлажнения. Заболоченные участки часто можно определить по виду растений, таких как камыш, аир, брусника, багульник, клюква и мох, а также по доминирующим деревьям — ива, ольха, берёза.

Для устранения частичной заболоченности участка можно произвести выравнивание территории и дренаж. Растения-осушители, такие как рябинник, пузыреплодник, берёза, калина, ольха, ива, черёмуха и клён, помогают избавиться от избытка влаги.

Заболоченность участка можно использовать в свою пользу, создавая "болотный" ландшафт и высаживая влаголюбивые растения, а также создавая небольшой сад с разными видами мхов. Иногда смешивание торфяной почвы с песком и компостом помогает создать более плодородную почву, на которой можно выращивать ирисы, лабазники, астильбу и дербенник.