Ваш катализатор на грани выхода из строя? Узнайте признаки прежде чем будет поздно

Катализатор, ключевой элемент системы снижения токсичности выхлопных газов автомобиля, может выходить из строя, что приводит к серьезным последствиям для двигателя.
Основные причины засорения катализатора включают использование низкокачественного топлива, износ маслосъемных колец и механические повреждения от езды по неровным дорогам.
Проблемы с катализатором могут проявляться через увеличение расхода топлива, падение мощности двигателя, плохой запуск на холодную и резкий запах выхлопных газов. В случае его разрушения, частицы катализатора могут попасть в цилиндры, что потенциально ведет к дорогостоящему ремонту двигателя.
Важно внимательно следить за состоянием катализатора и при первых признаках его засорения обращаться к специалистам.
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