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Тюнинг, который может уничтожить ваш автомобиль: чего нельзя делать ни в коем случае

Как безопасно тюнинговать ваш автомобиль: советы от экспертов

1:43
Авто

Тюнинг автомобиля — популярное занятие среди владельцев, однако не все изменения безопасны или законны. Важные аспекты, которые необходимо учитывать включают:

Как безопасно тюнинговать ваш автомобиль: советы от экспертов
Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0
  1. Двигатель и системы: тюнинг может включать улучшение поршней или прошивку системы управления двигателем, но необходимо учитывать риски уменьшения срока службы двигателя, особенно при увеличении давления наддува у турбированных моторов.
  2. Трансмиссия: форсирование двигателя может привести к ускоренному износу трансмиссии. Использование мощнее сцепления может помочь, но важно учитывать нагрузку на трансмиссию при установке межколесной блокировки.
  3. Подвеска: замена амортизаторов и изменение высоты подвески требует аккуратности, так как это влияет на управляемость автомобиля.
  4. Колеса и шины: установка больших колес и широких шин может привести к дополнительным повреждениям и коррозии.
  5. Тормозная система: замена тормозных дисков и колодок на неоригинальные может изменить характеристики системы.
  6. Руль: тюнинг руля требует осторожности, особенно если автомобиль оснащен подушками безопасности.
  7. Электрооборудование: важно использовать аккумуляторы и генераторы, соответствующие спецификациям производителя, и избегать высокого давления при мойке моторного отсека.
  8. Кузов: установка несертифицированных элементов на кузов и изменение внешнего освещения должны соответствовать законодательству и стандартам безопасности.

Следование этим рекомендациям поможет избежать неприятностей с законом и сохранить безопасность автомобиля на дороге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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