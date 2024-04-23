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Эндокринолог поделился секретом молодости при следовании "шашлычной диете"

Эндокринолог Островская: шашлык из куриных бёдер полезен для ЖКТ

1:38
Здоровье

Во время сезона шашлыков рекомендуется отдавать предпочтение мясу птицы, поскольку оно характеризуется низким содержанием жира и отсутствием продуктов гликирования, которые могут привести к проблемам со здоровьем и раннему старению, подчеркнула врач-эндокринолог Елена Островская, специалист по превентивной и антивозрастной медицине.

Эндокринолог Островская: шашлык из куриных бёдер полезен для ЖКТ
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В соответствии с утверждением медика, самым низкокалорийным мясом для гриля является индейка, но возможностями для сочного шашлыка она не обладает. Поэтому специалист советует использовать куриные бедра, как более здоровую альтернативу свинине, при этом не теряя вкусовых качеств.

"Как правило, на шашлык берут более жирное мясо: оно не высохнет во время жарки. Чтобы сделать его полезнее, после приготовления наружный жир и всё, что успело подгореть, нужно обязательно срезать. Это позволит избавиться от конечных продуктов гликирования, которые провоцируют старение организма и могут стать причиной развития онкологических заболеваний", — поделилась Елена Островская.

Врач также рекомендует избегать майонеза и других жирных соусов в качестве маринадов и вместо них предлагает использовать много лука и лимонного сока. Эндокринолог также указала, что столовый уксус лучше заменить на яблочный и не использовать сладкие маринады, так как они при приготовлении могут образовывать вредные конечные продукты гликирования, что негативно сказывается на организме, включая качество белков, например, гемоглобина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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