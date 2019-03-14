Порошенко отметит День добровольца на линии фронта

Президент Украины сообщил журналистам, что 14 марта в День добровольца отправится на Донбасс. При этом, украинский лидер не рассказал, какие подарки он повезет военным, и будет ли вообще их поздравлять.

"Сегодня я отправляюсь на линию разграничения, чтобы посетить наших военнослужащих в их праздник", — заявил Петр Порошенко.

Последний раз президент Украины встречался с военнослужащими в декабре 2018 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последней выходке украинского президента Петра Порошенко. Находясь с рабочим визитом в Запорожье, он сорвал в шапку с журналистки, которая задала ему неудобный вопрос о блогере Анатолие Шарие. Пользователи социальных сетей раскритиковали Петра Порошенко за такую реакцию и утверждают, что лидер европейского государства не должен себе допускать подобную несдержанность.

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