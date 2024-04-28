Борьба с рубцами после пластики: методы и советы

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Как избавиться от следов операции на лице: снижение шрамов и рубцов

1:25
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Послеоперационные рубцы на лице — проблема, которая беспокоит многих пациентов пластических хирургов. Особенно неприятно, когда рубцы остаются видимыми.

Как избавиться от следов операции на лице: снижение шрамов и рубцов
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В беседе с пластическим хирургом Александром Мамоновым были рассмотрены основные методы устранения этого нежелательного последствия операции. Лазерная коррекция — это эффективный способ борьбы с рубцами, только-только сформировавшимися. Аппаратная косметология позволяет воздействовать лазером на поврежденную область, стимулируя активную регенерацию тканей.

Однако на старых рубцах такой метод может оказаться менее эффективным, в таких случаях требуется более радикальное решение проблемы. Хирургическое удаление — это вариант, когда аппаратные и консервативные методы не приносят результатов. В случае слишком обширных рубцов, которые не поддаются коррекции, может потребоваться их иссечение и перешивание с косметическими целями. Химический пилинг подходит для зон лица, за исключением век. Этот метод можно применять, пока рубец не успел полностью сформироваться. Эффективность зависит от типа кожи и склонности к образованию келоидных рубцов.

Перед выбором метода борьбы с рубцами рекомендуется проконсультироваться с опытным косметологом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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