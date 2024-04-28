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ВВС США провели испытание истребителя с ИИ против пилота-человека

В США произошел первый авабой между настоящим пилотом и ИИ

1:57
Наука

Школа пилотов-испытателей ВВС США совместно с агентством DARPA начали испытания новаторского беспилотного летательного аппарата X-62 VISTA от компании Lockheed Martin, укомплектованного программным обеспечением с искусственным интеллектом, который способен эмулировать летно-технические характеристики других воздушных судов.

В США произошел первый авабой между настоящим пилотом и ИИ
Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

В сентябре прошлого года Х-62А провел первые воздушные сражения против истребителя F-16 с пилотом. В рамках испытательной программы истребители столкнулись в воздушном бою, когда они приблизились на расстояние до 610 м при скорости свыше 1930 км/ч. О результатах поединка не сообщается.

При этом в кабине Х-62А находились дублирующий пилот и технический специалист, контролирующий искусственный интеллект, что обеспечивало возможность его отключения и вмешательства при возникновении чрезвычайной ситуации. Прошла серия из 21 экспериментального боя, которая продолжится и в следующем, 2024 году. Помимо автономных систем полета, Х-62А может быть оснащен компактной камерой для научных исследований, разведки, мониторинга окружающей среды и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Сможет ли искусственный интеллект в конечном итоге заменить пилотов истребителей? Этот вопрос нельзя назвать лишь теоретическим. Четыре года назад благодаря программе AlphaDogfight были организованы трехдневные соревнования между пилотами F-16 и ИИ, что можно охарактеризовать как учебные воздушные бои, исход которых был в пользу последнего со счетом 5-0. По анализу, машина действовала более агрессивно и точно, чем человек, что и обеспечило ей победу.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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