Выращивание баклажанов в тени и на солнце

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Где лучше сажать баклажаны

1:17
Садоводство » Овощи

Баклажаны – это популярное овощное растение, которое выращивается в огородах и на приусадебных участках. Изменчивая природа этого овоща, поднимает вопрос о том, в каком месте лучше сажать баклажаны: на солнце или в тени.

Где лучше сажать баклажаны
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Известно, что баклажаны – это теплолюбивые растения, которые в процессе роста и развития нуждаются в большом количестве солнечного света. Только в этом случае можно ожидать хороший урожай и качественные плоды. Поэтому важно сажать баклажаны на участке, где они будут получать достаточно солнечных лучей.

С другой стороны, баклажаны также нуждаются в защите от яркого солнца, особенно в периоды знойной погоды. Перегревание почвы и листьев может негативно сказаться на росте и развитии растения, а также повлечь за собой различные заболевания. Поэтому важно обеспечить баклажанам небольшую тень во время жаркой погоды.

Итак, оптимальным местом для посадки баклажанов является участок, который обеспечивает им солнечные лучи с утра до вечера, но при этом защищает от яркого солнца в самые жаркие часы дня. Такое расположение поможет обеспечить плодоношение и качественный урожай.

Выращивание овощей в тени и на солнце
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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