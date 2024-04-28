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Ароматный и нежный ванильный пудинг: он просто тает во рту. Готовится очень быстро из простых ингредиентов!

Рецепт ванильного пудинга: просто и быстро

1:06
Еда

Ванильный пудинг по этому рецепту готовится очень быстро, вероятно, будет съеден он так же мгновенно. Его также легко модернизировать, добавляя разные вкусы.

Рецепт ванильного пудинга: просто и быстро
Фото: flickr.com by purdman1 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/3 стакана сахара,
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала,
  • 1/8 чайной ложки соли,
  • 2 чашки молока,
  • 2 больших яичных желтка, слегка взбитых,
  • 2 столовые ложки размягчённого сливочного масла,
  • 2 чайные ложки ванили.

Приготовление

  1. В кастрюле смешайте сахар, кукурузный крахмал и соль. Постепенно вливайте молоко. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не закипит. Кипятите 1 минуту, помешивая.
  2. Постепенно добавьте как минимум половину горячей смеси в яичные желтки, затем снова влейте в горячую смесь в кастрюле. Варите, помешивая, 1 минуту,  Добавьте масло и ваниль.
  3. Разлейте пудинг по десертным стаканчикам. Поставьте в холодильник примерно на 1 час.
СЛИВОЧНО-ВАНИЛЬНЫЙ ПУДИНГ С ЦУКАТАМИ И ГРЕЙПФРУТОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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