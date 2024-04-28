Ароматный и нежный ванильный пудинг: он просто тает во рту. Готовится очень быстро из простых ингредиентов!

Рецепт ванильного пудинга: просто и быстро

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Ванильный пудинг по этому рецепту готовится очень быстро, вероятно, будет съеден он так же мгновенно. Его также легко модернизировать, добавляя разные вкусы.

Фото: flickr.com by purdman1 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1/3 стакана сахара,

2 столовые ложки кукурузного крахмала,

1/8 чайной ложки соли,

2 чашки молока,

2 больших яичных желтка, слегка взбитых,

2 столовые ложки размягчённого сливочного масла,

2 чайные ложки ванили.

Приготовление

В кастрюле смешайте сахар, кукурузный крахмал и соль. Постепенно вливайте молоко. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не закипит. Кипятите 1 минуту, помешивая. Постепенно добавьте как минимум половину горячей смеси в яичные желтки, затем снова влейте в горячую смесь в кастрюле. Варите, помешивая, 1 минуту, Добавьте масло и ваниль. Разлейте пудинг по десертным стаканчикам. Поставьте в холодильник примерно на 1 час.