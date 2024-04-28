Ароматный и нежный ванильный пудинг: он просто тает во рту. Готовится очень быстро из простых ингредиентов!
Рецепт ванильного пудинга: просто и быстро
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Ванильный пудинг по этому рецепту готовится очень быстро, вероятно, будет съеден он так же мгновенно. Его также легко модернизировать, добавляя разные вкусы.
Фото: flickr.com by purdman1 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1/3 стакана сахара,
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала,
- 1/8 чайной ложки соли,
- 2 чашки молока,
- 2 больших яичных желтка, слегка взбитых,
- 2 столовые ложки размягчённого сливочного масла,
- 2 чайные ложки ванили.
Приготовление
- В кастрюле смешайте сахар, кукурузный крахмал и соль. Постепенно вливайте молоко. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не закипит. Кипятите 1 минуту, помешивая.
- Постепенно добавьте как минимум половину горячей смеси в яичные желтки, затем снова влейте в горячую смесь в кастрюле. Варите, помешивая, 1 минуту, Добавьте масло и ваниль.
- Разлейте пудинг по десертным стаканчикам. Поставьте в холодильник примерно на 1 час.
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