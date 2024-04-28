Ученые предупреждают: эти милые собаки могут серьезно болеть — все детали исследования

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Названы часто болеющие породы собак

1:18
Зоосфера » Собаки

Исследовательская группа из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании создала и проанализировала первую комплексную базу данных о состоянии здоровья британских собак для идентификации здоровьесберегающих рисков различных пород. Было обнаружено, что мопсы и французские бульдоги страдают от заболеваний чаще, чем другие породы, главным образом из-за своих плоских лиц.

Названы часто болеющие породы собак
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Собаки с такой структурой часто имеют проблемы с дыханием, вызванные нарушением процесса воздухообмена в легких. Кроме того, у этих пород часто встречаются заболевания глаз, сердечные недуги и грыжи.

Несмотря на свои здоровьесберегающие риски, собаки с короткими мордами пользуются большой популярностью по всему миру, благодаря их привлекательному виду и небольшому размеру, который идеально подходит для жизни в квартире.

Исследователи настоятельно рекомендуют потенциальным владельцам таких пород тщательно обдумать свое решение о покупке.

"Любовь к характеру и внешнему виду этих пород естественна, но важно серьезно подумать о качестве жизни, которое они ведут," — заявил доктор Дэн О'Нил, старший преподаватель Королевского ветеринарного колледжа и главный автор исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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