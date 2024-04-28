Жизненные реалии Сербии: как отсутствие горячего водоснабжения влияет на повседневные привычки сербов

Жизнь в Сербии имеет много общего с повседневной жизнью в России, включая похожие кулинарные традиции, гостеприимство и сходство языков, которые принадлежат к одной лингвистической группе. Однако существуют заметные различия в быту, которые часто удивляют россиян.
В Сербии не принято принимать ванны. Из-за отсутствия централизованного горячего водоснабжения в каждой квартире установлены индивидуальные водонагреватели. Высокие тарифы на электроэнергию и воду делают полноценные ванные процедуры в теплой воде доступными лишь для наиболее обеспеченных сербов, в то время как большинство предпочитает короткий душ.
Несмотря на это, ванны часто встречаются в сербских домах, даже в новостройках. Тем не менее, многие сербы признают, что не каждый из них хотя бы раз наполнял ванну теплой водой.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".