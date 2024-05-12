ИП на пенсии: Минфин разъяснил, можно ли избежать уплаты страховых взносов

Минфин: выход на пенсию не освобождает ИП от уплаты страховых взносов

1:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

Выход на пенсию не освобождает индивидуального предпринимателя от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд. Об том сообщает Минфин в Письме от 8 августа 2017 года № 03-15-05/50651.

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В документе подчеркивается, что прекращение уплаты взносов ИП-пенсионерами может способствовать злоупотреблениям, связанным с перерегистрацией бизнеса на пенсионеров. Поэтому даже по достижении ИП пенсионного возраста обязанность уплаты обязательных взносов в Пенсионный фонд сохраняется независимо от возраста, вида деятельности и факта получения дохода в течение отчётного периода (ст. 34 НК РФ).

Исключение составляют неактивные периоды ИП, оговоренные в п. 1, 3, 6 — 8 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, в течение которых предприниматель не вёл деятельность (п. 7 ст. 430 НК РФ).

Минфин напоминает, что обязательство по уплате страховых взносов для ИП начинается с момента получения статуса и продолжается до момента его официального исключения из ЕГРИП.

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