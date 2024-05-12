Падение спроса на недвижимость в Анталье среди иностранцев в 2024 году: анализ тенденций и последствий экономического кризиса

Россияне перестали инвестировать в недвижимость в Анталье из-за высоких цен

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно турецкой газете Sözcü, интерес иностранных покупателей к недвижимости в Анталье заметно упал с 2022 года.

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В первые три месяца 2024 года количество покупок сократилось на 50% по сравнению с первым кварталом предыдущего года.

Издание указывает, что из-за экономического кризиса Турция стала менее привлекательной для иностранцев из-за высоких цен, что вынудило их искать альтернативные места для проживания.

В 2022 году, на фоне конфликта в Украине, поток российских и других иностранных покупателей в Анталье значительно возрос. Тогда было приобретено 22 тысячи объектов, из которых россияне купили 17,14 тысячи. Однако в 2023 году этот показатель снизился до 12,9 тысячи единиц, из которых 11 тысяч приобрели россияне, что означает спад на 41%.

К первому кварталу 2024 года ситуация продолжила ухудшаться: было куплено всего 2,2 тысячи объектов, что на 48% меньше, чем в первом квартале 2023 года. Из них 1,6 тысячи приобрели граждане России. Причиной снижения спроса стало повышение цен не только на недвижимость, но и на продукты, услуги и другие товары.

Также стало известно, что россияне предпочитают покупать жилье за рубежом в других регионах.