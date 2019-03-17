Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве

Противники действующего президента Украины Петра Порошенко освистали его в ходе встречи с избирателями в Киеве в воскресение, 17 марта. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

По словам корреспондента агентства, несколько человек периодически свистели, выкрикивали слова "Позор" и "Порошенко, пошел прочь", а затем развернули агитационные плакаты. Сторонники украинского президента попытались вырвать плакаты, в результате чего завязалась короткая драка, прерванная сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, что почти все поездки Петра Порошенко по регионам Украины для встречи со своими избирателями сопровождаются выступлениями противников президента, которые обвиняют его в масштабных хищениях в оборонной сфере Украины. По мнению самого Порошенко, таким образом его противники пытаются сорвать проведение президентских выборов в стране.

"Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов. Мы не допустим этот сценарий. Его авторы, его заказчики, его спонсоры и исполнители провоцируют нас на применение грубой физической силы. Поэтому мы сильные, мы не сделаем им такого подарка", - сказал Порошенко в ходе одного из своих выступлений.

Президентские выбора на Украине пройдут 31 марта. Рейтинг действующего главы государства составляет около 20%. Лидером рейтинга остается Владимир Зеленский.

Ранее "Правда.Ру" писала том, что Петр Порошенко сообщил журналистам о своем намерении 14 марта, в День добровольца, отправится на Донбасс.

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