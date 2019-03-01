Зеленский заявил о "войне Украины с Россией" и неизбежности переговоров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о "войне между Россией и Украиной" в Донбассе и о необходимости начала переговоров между странами для ее прекращения.
"У нас реальная война между Россией и Украиной, поэтому мы не сможем избежать переговоров. Но никаких компромиссов по поводу суверенитета, независимости Украины не может быть. Мы не торгуем нашими людьми и не торгуем нашими территориями", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "1+1".
Он добавил, что планирует привлечь к переговорам страны Запада, котором "каждый украинец" благодарен за Минские договоренности. "Главная цель - сохранить жизнь людей. Как мы может это сделать - только переговоры. Мы должны расширить стол, привлечь Великобританию, привлечь США", - уточнил Зеленский.
Напомним, что Владимир Зеленский на данный момент лидирует в предвыборном президентском рейтинге. Своих ближайших конкурентов, Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, он опережает на 8 и 10 процентов соответственно.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лидер партии "Батькивщина" и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко во время своего выступления в Раде заявила о начале процедуры импичмента украинского президента Петра Порошенко.
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