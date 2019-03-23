Зеленский пояснил свою позицию по Донбассу и Крымскому полуострову

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых Крым и Донбасс смогут вернуться в состав Украины. По словам шоумена, Донецкая и Луганская область могут вернуться в Украину только при условии крупномасштабной информационной кампании, которая докажет жителям оккупированных территорий, что они — украинцы.

Владимир Зеленский

Относительно Крыма Зеленский высказал мнение, что возвращение полуострова в состав Украины возможно только после смены власти в России. Также Зеленский пояснил, что считает текущую ситуацию на востоке Украины тупиковой.

"Мы сейчас находимся в тупиковом положении. Единственное, что мы заключили за пять лет конфликта — это Минские соглашения, которые не работают. Нужно серьезно подойти к их пересмотру, либо отказаться от них. Возможно, реализовать план Волкера по вводу миротворцев на линию разграничения. Но все-таки я считают, что это внутренняя проблема Украины, которую не нужно выносить на всеобщее обозрение", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, как в начале предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал провести переговоры с Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост президента Украины.

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