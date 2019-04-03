Выборы на Украине: и это все о них

После подсчета 99 процентов протоколов в первом туре президентских выборов лидирует Владимир Зеленский (30,23 процента), далее Петр Порошенко (15,91 процента), Юлия Тимошенко (13,39 процента), Юрий Бойко (11,69 процента), Анатолий Гриценко (6,92 процента).



Чем важны России выборы на Украине?

Прежде чем дать слово экспертам, выскажу свое мнение по поводу этих итогов. В успехе Зеленского ничего неожиданного нет, ибо все (!) социологи уже несколько месяцев это предсказывали, правда итоговый результат превзошел их ожидания. Предпосылкой успеха шоумена стало то, что антирейтинг действующего "гаранта непонятно чего" просто зашкаливает и вся страна (за исключением проплаченных и идейных порохоботов) в едином порыве сказала ему: "Выйди вон!" Кроме того, то ли админресурс благодаря противодействию министра Арсена Авакова не удалось президенту использовать на полную катушку (эксперты полагают, что в реальности за него проголосовали семь-восемь процентов), то ли он его приберег для второго тура.

Немного чисто по-человечески жаль Юлию Владимировну: она опять пролетела. И дело не столько в 116 419 голосах, поданных за специального технического президентского кандидата Ю. В. Тимошенко. Винить ей следует не столько своих политтехнологов, сколько саму себя. Еще осенью эксперты были единодушны в безальтернативной победе Тимошенко, ибо уже тогда социологи выявляли практически единодушное мнение электората "лишь бы не Порошенко". И она пропустила момент, когда этот тренд сменился на "против всех", олицетворением которого и стал Владимир Зеленский. Объясняется это просто: Тимошенко не хватило ума абстрагироваться от идей и проектов Порошенко (в том числе, от его приватной стамбульской Церкви) и предложить нечто действительно революционное и действенное, а не "снижу цену на газ вдвое" и вовсе анекдотическое "верну банковские вклады советских времен". Хотя есть опасность, что Коломойский может попробовать навязать нам ее в качестве премьера — не дай Бог: мы слишком хорошо помним, как она умеет "управлять" экономикой.

Каким президентом будет Владимир Зеленский, пока никто не может сказать. В том числе, и он сам. Но в любом случае хотел бы предостеречь от эйфории и подбрасывания чепчиков — вспомните, как многие радовались тому, что вместо "кровожадной старушки" Хиллари Клинтон президентом стал экзотичный и непредсказуемый Дональд Трамп. Причин для такой настороженности много.

1. Отсутствие политического опыта, что непременно приведет к ошибкам (дай Бог, не фатальным).

2. Неясность с командой — пока в ней сплошь представители мошенника всемирного масштаба Джорджа Сороса, обдурившего немало стран.

3. Неоднозначные пока что высказывания (например, о восхищении деятельностью проклинаемой украинцами американской медсестры Ульяны Супрун в качестве руководительницы минздрава). Или его "порошенковский" ответ на вопрос о теме разговора с российским президентом: "Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на этом страшном, жестоком, отвратительном пути?"

У фанатов президента "Рошена" (лишь этот титул у него и останется вскоре) форменная истерика. Некий так называемый журналист (близкий друг иного якобы "убитого" и воскресшего "журналиста") не вынес факта лидерства Зеленского. Тех, кто проголосовал за шоумена, он назвал предателями. К их числу он отнес также поклонников "прочих ставленников России": Тимошенко, Бойко и Вилкула. И сокрушался, что во втором туре его идолу не светит никаких шансов: "Предательство победит на сто процентов". И тут же предложил выход: надо стрелять! При этом он ясно осознает, что это приведет к новой революции и даже потере шести-восьми областей с пророссийским большинством. Вот такой разрыв шаблона и всего остального случился у "патриота". Администрация Facebook этот пост удалила, но многие пользователи успели его скопировать, и теперь им бомбардируют СБУ и ГПУ, требуя привлечь провокатора к уголовной ответственности. Службы пока отмалчиваются. Поняв, что он написал лишнее, "журналист" позже стал как бы оправдываться, чем еще более усугубил свое безнадежное положение.

Комментируя итоги голосования, Порошенко назвал Зеленского "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского, а его результат — реализацией "московского" сценария: "Кремль, его агентура и олигархи-беглецы так безумно свирепствуют на этих выборах, что потеряли полностью контроль". Действующий пока президент шел на выборы с лозунгом: "Или Порошенко, или Путин". Блогер Вячеслав Чечило иронизирует по этому поводу: "Если он проиграл "Путину", то, конечно же, проиграет и "марионетке Коломойского". Ему следовало бы продемонстрировать немедленные шаги в борьбе с коррупцией, на что Порошенко и построенная им система, конечно же, неспособны".

"Программа-минимум выполнена — Порох во втором туре. О 30 процентах Зеленского можно сказать так: "Украина ох…ла!" — негодует некий фанат шоколадного царька. А его пресс-секретарь Святослав Цеголко известил, что "Петр Порошенко объявил тотальную мобилизацию всех украинских патриотов (в том числе, кандидатов, не прошедших во второй тур) на борьбу с Москвой с марионеткой Коломойского". Сам Порошенко после окончания голосования заявил, что с 1 апреля начинает борьбу за победу во втором туре и призвал объединиться кандидатов, "твердо стоящих на патриотической проукраинской платформе". При этом он рассмешил молодежь (главный электорат Зеленского) предложением перейти на его сторону.

"Зеленский — это меньшее зло и, по сути, ступенька к парламентской модели управления государством. Он не будет сильным, системным президентом. Представлять его как марионетку — это неэффективный прием. Если говорить о дебатах между Зеленским и Порошенко, то стоит вспомнить дебаты Жириновского с Хазановым, в которых Хазанов победил "тонким слоем". Безусловно, спорить с комиком — себе дороже", — иронизирует директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Львовский журналист Михаил Мищишин пришел к почти крамольному заключению: "Забавно, что победил Порошенко только в двух западноукраинских областях — Львовской и Тернопольской. И пока украинцы не поймут, что им делать с Галичиной, спокойной жизни на Украине не будет! Ну кто сегодня в здравом уме и ясной памяти может проголосовать за Порошенко? Но мы, галичане, можем! Главное, что украинская и, по сути, всегда и стойко антиукраинская диаспора за нас! И теперь всем становится ясен и понятен наш постоянный и нескрываемый уже галичанский бред (а может, и не бред): Украина — это Галичина! А все остальное — Донбасс и не Украина!"

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что во втором туре с результатом примерно в 85 процентов победит Зеленский: "Он может проиграть, если только за эти три недели наделает уйму критических ошибок. Но я думаю, что его удержат от этого. Такое доверие украинского народа к Зеленскому можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, острой неприязнью к представителям старой элиты и правящего класса вообще. Зеленский же, никогда не состоявший на государственных должностях и не занимавшийся политикой, выступает против подобных людей. Во-вторых, Зеленский не дает внятных и конкретных ответов на критически важные вопросы, тем самым оставляя возможность избирателям (и тем, кто против России, и тем, кто за нее) за него проголосовать. С одной стороны, он не является явным русофобом, с другой — он давал деньги добровольным батальонам, поэтому он "свой" даже для настроенных против России избирателей. И пока его позиция невнятна, у него есть замечательные шансы стать президентом и проявить внятность уже после избрания. Думаю, эмоциональное неприятие всех этих порошенок, гриценок, тимошенок и прочих заставило людей с востока и юга прийти на выборы. Такого у нас никогда не было. Возникает отдельный вопрос: куда делись западные избиратели, которые всегда были очень активны. Видимо, Порошенко перекрыли возможность массовых фальсификаций на западе Украины. Возможно, в этом заслуга министра внутренних дел Арсена Авакова. Что касается решения проблем между Россией и Украиной, Порошенко для этого точно не подходит. Насколько подходит Зеленский, пока сложно говорить из-за общей невнятности его взглядов".

Экс-министр юстиции Елена Лукаш обратила внимание, что Порошенко победил в тюрьмах и психбольницах: "Символично: "жить по-новому" — это и значит жить в криминальном дурдоме. Основная ошибка Порошенко — повестка запугивания, разжигания и разделения. Именно ее и пыталась зеркалить Тимошенко. У них здорово получилось оттолкнуть от себя большинство украинцев. Мы видим, как ничтожно и позорно мало весят все эти томосо-мово-армии, все эти подачки и пугалки, все эти гастроли, админресурс и жульничество с "сетками". Именно это и радует в прошедшем первом туре. Люди с улыбкой проголосовали против гетто в свинарнике. И во втором туре проголосуют так же".

Аналитик Алексей Кущ считает, что Порошенко достиг своей цели: "Заявление Зеленского, что он не собирается ни с кем объединяться во втором туре, является политтехнологическим трюком и показывает его нежелание входить в союз с токсичными политиками прошлого. Действующего президента может спасти лишь некий форс-мажор. Логика этих выборов несет его на выход полноводным потоком. Для Порошенко главное — не пустить во власть сильного президента и передать свое кресло слабому, который не будет способен на решительные действия, в том числе против его бизнес-империи. Задача выполнена".

Блогер Анатолий Шарий затаил глубокую личную обиду на Порошенко и оплачивал услуги тех, кто пытался нервировать гаранта на предвыборных митингах. Впрочем, это никак не помешало ему в то же время активно агитировать за технического кандидата президента Александра Вилкула (деньги, как известно, не пахнут, в том числе и Рината Ахметова). Так что есть и его немалая доля участия в прохождении Порошенко во второй тур. Популярный журналист с явными признаками мании величия поделился своим мнением: "Чудесное единение порохоботов с кремлеботами под пропорошенковское в лучшем случае молчание "евродрузей" Украины четко свидетельствует об одном — Порошенко удобен всем. А его противник неудобен. Непривычен. Необычен. Эти три недели будет битва админресурса, будет заваливание баблом пенсионеров и грязь, грязь, грязь".

Поэтому шанс остаться у власти у Порошенко есть только один — тем или иным способом сорвать выборы, считает политик Евгений Филиндаш. Однако вряд ли ему это удастся: "чувство самосохранения чиновников и силовиков, противодействие Авакова — тому преграда. Запад недогаранта фактически уже тоже списал (публичный выход долларовых оптимистов во главе с Лещенко и Найемом из фракции БПП, критика Банковой из посольства США и т. д.), поэтому Порошенко с ближайшим окружением остается только одно — договариваться о гарантиях своей безопасности".

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич уверен, что Петр Порошенко должен поблагодарить Александра Вилкула за прохождение во второй тур исключительно благодаря его четырем процентам. А если бы он поддержал Юрия Бойко как самого рейтингового кандидата от оппозиции, то Бойко вышел бы во второй тур, опередив Порошенко. Аналогично считает и политолог Кирилл Молчанов: "Вилкул таки помог Петру Алексеевичу залезть во второй тур. Слава Ринату Ахметову!"

Блогер Елена Буданова передала большой пламенный привет Елене Бережной, Елене Бондаренко, Дмитрию Джангирову, Анатолию Шарию и другим, "которые на голубом глазу вешали лапшу на уши всем, кто позволял себе ее вешать, убеждая их в том, что надо голосовать за Вилкула! Дело в том, что Джангиров, Шарий и компания активно агитировали за Вилкула, доказывали, будто кандидат Ахметова соберет много голосов, и таким образом сбивали с толку оппозиционных избирателей. Хотя и Шарий, и другие знали, что у Вилкула изначально не было никаких шансов, а его настоящая задача — это раскол Юго-Востока, чтобы помогать Порошенко.

"Как вы думаете, дорогие мои мураевцы и вилкуловцы, разве они не понимали, что они делают? Или вы думаете, что и сами Мураев с Вилкулом не понимали? Это вы не понимали, зачем они это делают! Ничуть не менее пламенный привет моим единомышленникам, которым я криком кричала, что за Бойко мы проголосуем на парламентских, а сейчас нужно, кровь из носу, не пустить Порошенко во второй тур! И что, вы меня услышали? Это вы завели Порошенко во второй тур! Сами, своими руками! Не очнетесь — он станет вашим президентом на следующие пять лет", — возмущается Елена Буданова. В итоге несколько сот тысяч избирателей, проголосовавших за Вилкула, сегодня чувствуют, что ахметовцы просто использовали и обманули их ради своих интересов.

Итак, можно подвести итог первого тура выборов. У Порошенко во втором туре нет шансов: отставание в 15 процентов админресурсом не устранить, и 21 апреля это отставание станет еще больше. Уже можно ему паковать личные вещи в президентском кабинете. Чемоданы он собирать пока не будет — это в случае победы Тимошенко ему светили реальные угрозы. А при Зеленском он может еще и в Раду попробовать осенью пробраться (если не эмигрирует до того на свою испанскую виллу).

Первый тур продемонстрировал правоту идеи Виктора Медведчука, осенью предлагавшего всем силам Юго-Востока объединиться, чтобы не распылять голоса, консолидировать миллионы оппозиционных избирателей, чтобы они могли проголосовать за фигуру единого кандидата. Его тогда, увы, не послушали "птенцы ахметовского гнезда". Глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" предлагал Ахметову и Ко выдвинуть свою кандидатуру. Но они сначала несколько месяцев тянули время, а потом Борис Колесников предложил кандидатуру мэра Запорожья или Мариуполя, но даже не смог вспомнить, как зовут "кандидатов". В общем, после этого стало понятно, что их истинный кандидат — это сам Порошенко. Потому что именно власть запустила формулу "Роттердам+", когда украинцы переплачивают за электроэнергию, а компании Ахметова богатеют. Простые числа. После того как Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во главе с бывшим менеджером "Рошен" Дмитрием Вовком весной 2016 года утвердила "Роттердам+", благодаря росту тарифов на электричество холдинг ДТЭК Ахметова сразу же продемонстрировал рост прибыли. По итогам 2017 года ДТЭК показала прибыль на уровне 4,6 миллиарда долларов, хотя еще в 2016 году убытки составили 1,2 миллиарда, в 2015-м — минус 41,9 миллиарда долларов.

Настоящий цирк устроил Евгений Мураев, со скандалом вышедший сначала из "Оппозиционного блока", а чуть позже и из партии "За жизнь". После этого он подозрительно быстро организовал собственную партию и от нее выдвинулся в президенты. Однако затем рейтинг Мураева рухнул в пять раз всего за пару месяцев, после чего для него вообще пропал смысл баллотироваться, и он снял свою кандидатуру в пользу Вилкула.

И хотя в Кремле посредством введенных санкций ясно дали понять, кого на Украине считают вменяемыми и договороспособными политиками, "ахметовцы" продолжили свою деструктивную линию. В итоге случился ожидаемый провал. Несмотря на миллионные инвестиции и огромный рекламный бюджет на Вилкула как будто перешло "проклятие Мураева" — и на выборах он занял лишь восьмую строчку. И если бы таким раздраем политиков не были деморализованы оппозиционно настроенные избиратели, то их явка была бы выше. Впрочем, даже "откушенных" Вилкулом четырех с хвостиком процентов Юрию Бойко хватило бы для того, чтобы опередить Порошенко. И тогда второй тур был бы гораздо более интересным и непредсказуемым, нежели нынешняя формальность. Надеюсь, столь плачевный результат и пролет всех троих кандидатов Рината Леонидовича (Порошенко, Вилкула и Ляшко) приведут его к мысли объединения перед парламентскими выборами с командой Медведчука.

На фото: Петр Порошенко / REUTERS

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