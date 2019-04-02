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Депутат Рады: в случае победы на выборах Зеленский на Украине ничего не изменит

Мир » Бывший СССР » Украина

Если шоумен и актер Владимир Зеленский и станет следующим президентом Украины, то никаких качественных изменений и перемен в постсоветской республике все равно не произойдет.

Депутат Рады: в случае победы на выборах Зеленский на Украине ничего не изменит. 402093.jpeg

Таким мнением в эфире одного из украинских телеканалов поделился депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Так, подчеркнул народный избранник, если у власти в современной Украине останется Петр Порошенко, то существующий на сегодняшний день режим "законсервируется".

Но, указал Вадим Рабинович, даже если к власти придет Владимир Зеленский, а не Петр Порошенко, все равно в стране почти ничего не изменится. Поменяется, уверен депутат Верховной рады, лишь политическая верхушка. И, как следствие, делится мнением Вадим Рабинович, "красть будут другие".

Напомним, что первый тур украинских президентских выборов состоялся в минувшее воскресенье, 31 марта. По его итогам ни один из кандидатов на пост главы Украины не набрал необходимое число голосов для победы. Поэтому в апреле текущего года состоится второй этап президентских выборов. В нем в качестве соперников примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что высокие рейтинги кандидата на пост главы Украины Владимира Зеленского могут быть связаны с желанием граждан страны "чисто поржать". Об этом в эфире одной из радиостанций Крыма заявил Руслан Мармазов, украинский журналист.

Также "Правда.Ру" писала о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о своих ожиданиях от Владимира Зеленского в случае победы последнего на президентских выборах. Напомним, что именно Коломойского общественность и средства массовой информации считают главным спонсором и помощником Зеленского.

Фото: Владимир Зеленский.

Источник: Pravda. Ru.

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Темы выборы власть Украина президент Зеленский Порошенко
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