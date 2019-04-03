Фарион потребовала посадить Зеленского за плохое знание украинского языка

Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму. Фарион считает, что основанием для этого должно стать плохое знание украинского языка.
"Вы слышали, что оно несло? Можете мне перевести? Потому что я не понимаю. Мы живем в государстве Украина, а Зеленский, наверное, еще не понял этого. Оно должно выучить государственный язык, или оказаться за решеткой", - остро отреагировала Фарион на видеозапись, в которой Зеленский благодарит своих избирателей на русском языке.
По мнению Фарион, Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму, поскольку он оскорбляет своим незнанием государственного языка тех, кто сейчас находится на передовой.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который считает, что украинцы изберут Владимира Зеленского президентом страны, чтобы "чисто поржать". Так, указал эксперт, в истории современной Украины уже были случаи, когда граждане страны голосовали исходя не из политических или каких-либо других соображений.
На фото: Ирина Фарион
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