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Зеленский - клоун или "слуга народа"?

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский добился грандиозного успеха в первом туре выборов президента Украины. Ожидает ли его победа в финале? И сможет ли он в таком случае реализовать чаяния украинцев, прежде всего, остановить войну на востоке? Кто стоит за этим лидером? Или есть вероятность победы Петра Порошенко во втором туре? Особенно если теперь он по полной задействует административный ресурс? Признает ли Кремль итоги выборов?


У Зеленского есть шанс остаться в истории

Итоги первого тура президентских выборов на Украине для "Правды.Ру" прокомментировал лидер Движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.

— Практически вся выборная карта Украины по областям — зеленая. Это цвет Владимира Зеленского. То есть практически все регионы в первом туре проголосовали за него. За исключением двух западных и двух восточных областей, которые находятся под контролем Киева. Как вы объясняете столь грандиозный успех?

— Честно говоря, когда я делал собственные прогнозы 30 марта, накануне выборов, мне удалось практически угадать по всем кандидатам в первой пятерке, кроме Зеленского. Ему я отводил 24 процента, а получилось 30. Даже когда я сам говорил, что ему удастся привести молодежь на участки, я не думал, что настолько успешно. Думаю, что залог его успеха именно в том, что 20-35-летние поддержали его и пошли голосовать.

Феномен Зеленского объясняется очень просто: это новое лицо, новое веяние, соответственно, новые надежды. Старые уже достали донельзя. Прежде всего Порошенко и Тимошенко, да и все остальные. Поэтому люди в подавляющем большинстве поддержали Володю. Более того, сейчас еще срабатывала схема олицетворения Владимира Зеленского с его киногероем Голобородько в одном из популярнейших сериалов "Слуга народа".

Я думаю, что многие еще находятся в определенном состоянии очарования и надежд, поэтому у него очень большой кредит доверия, такие моменты уже были в истории Украины. В свое время в Ющенко точно так же многие поверили, думая, что он создаст украинское чудо. Потом отчасти поверили Порошенко, что он устроит мир на Украине.

Сегодня очередной этап всепоглощающего доверительного отношения к лидеру, теперь к Володе Зеленскому. Наверное, в этом прежде всего успех. И еще в принципе правильно выстроенная избирательная кампания. Она велась достаточно давно. Я считаю, что одна из самых дорогих избирательных кампаний именно у него. Началась она практически два-три года назад и, естественно, дала результат. Люди поверили.

— Он марионетка в чьих-то руках или способен проводить самостоятельную политику?

— Хочется верить, что ему удастся самостоятельно состояться, стать уже не шоуменом, а именно серьезным политиком. Ключевую роль в этом вопросе, безусловно, будут играть его команда, окружение. Многих из этих ребят я знаю лично, как и самого Володю. Я не поддерживаю их в том, что они стали составляющей частью госпереворота в 2014 году.

Я категорически против того, что они заявляли во время войны на востоке, когда называли жителей Донбасса мразями и даже финансировали эту войну. Это все да, это все сложно перелистнуть и забыть, не обращать на это внимание. С другой стороны, ребята во многом порядочные и интересные. Сам Владимир — романтик, который верит в справедливость, в добро, по крайней мере, таким он был семь лет назад. Может быть, сегодня поменялся он, может быть, нет. Не знаю.

Но если все-таки выбирать между старыми элитами и новыми надеждами, люди хотят выбрать новое. Возможно, они создадут новое качество украинской политики. Хотя я достаточно скептически отношусь к этим моментам, просто потому, что, опять же, есть опыт Ющенко и других.

Зеленский идет по проторенной дорожке очарования. Станет ли он играть самостоятельную игру, а не будет на подтанцовке олигархата, очень сильно сомневаюсь. Просто потому, что уклад на Украине, как государства, как системы олигархического управления, настолько силен, что может перемолоть практически любого, тем более неопытного в этом человека.

С другой стороны, может быть, действительно Господу было угодно, что появились такие люди, как Зеленский. Может быть, они способны своими личностными качествами изменить себя и изменить мир вокруг. Поживем — увидим.

— Зеленский хоть и популярный шоумен, но когда начинает говорить серьезно, у него как-то не очень хорошо получается, он какую-то чушь молотит. А на вопрос о встрече с Путиным, ответил: я скажу, ну наконец-то вы отдали Крым и Донбасс, заплатите нам теперь… Он то ли шутит, то ли придуривается. Вот прямо станет президентом, и сразу Крым с Донбассом к нему побегут… Это наносной популизм? Или он умный только в роли Голобородько, а на самом деле совсем наоборот?

— Конечно, Володя не прав, разбрасываясь такими вещами. Надо понимать четко, что на сегодняшний день он входит в украинскую политику и по всем законам жанра украинской политики. Он должен заигрывать с крупными силами. Опять же, к этому еще надо прибавить его состояние, когда он находится в определенной эйфории от того, что есть некое подобие народной любви.

Он способен нести разные вещи. Но прежде всего он отрабатывает программу того электората, на который нацелен, и пытается где-то полушуткой, где-то полуправдой опять приобрести еще больше голосов. Это понятно. С другой стороны, конечно, надо понимать, что все равно надо пытаться менять стиль и пытаться делать хоть что-то реальное.

Хочу напомнить, что в свое время Порошенко шел на выборы с резко противоположными заявлениями: он говорил о мире, о русской культуре, о дружбе с Россией и т. д. Но когда он пришел во власть, сделал с точностью до наоборот. Возможно, Зеленский сделает тоже нечто подобное, когда придет во власть, когда придет к власти.

Ведь тогда придется принимать серьезные решения и, вполне возможно, они будут противоречить его сегодняшним заявлениям. Ведь сегодня на Украине одна из самых главных проблем, о которой говорят социологические опросы, — это вопрос мира. А для того, чтобы решить вопрос мира, необходимо приструнить, а где-то и уничтожить так называемых патриотов, которые не дают этому миру наступить.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Зеленский - клоун или "слуга народа"?

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