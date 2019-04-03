В предвыборном штабе Владимира Зеленского рассказали об отношении кандидата в президенты Украины к российскому правительству.
По словам представителя предвыборного штаба Зеленского Дмитрия Разумкова, российская власть — враг для Зеленского. При этом, Разумков отметил, что комик не считает себя антироссийским кандидатом.
В эфире телеканала ZIK, Разумков пояснил, что позиция Владимира Зеленского связана с действиями России в Крыму и на востоке Украины.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление Владимира Зеленского, в котором он заявил, что его избрание на должность главы государства — это первый шаг Украины к возвращению Крыма и Донбасса. "Если мы победим — это будет первый шаг к возвращению Крыма. Я считаю, что это будет возможно только после того, как сменится власть в России. Своим примером, если мы поменяем эту власть на Украине, мы покажем, что так может быть. А значит, можно и в России так", — сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
На фото: Владимир Зеленский
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