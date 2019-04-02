Лидер фракции ХДС в бундестаге потребовал от Зеленского представить команду

По итогам первого тура президентских выборов на Украине, в немецком парламенте потребовали от Зеленского поставить во главе страны опытных управленцев. Председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Давид Вадефул обратился к Владимиру Зеленскому с требованием определиться с составом своей команды.

"У Зеленского есть три недели, чтобы представить свою политическую программу, а также людей, которые поддержат эту программу и станут во главе ее исполнения. Это необходимо сделать до второго тура голосования, так как народ Украины должен быть уверен в том, что руководящие места займут опытные управленцы", — отметил Вадефул.

По мнению председателя фракции ХДС, Украина находится в таком положении, когда неопытная команда может привести к краху государства. Тяжелое социально-экономическое положение и открытое противостояние с Россией требуют от нового украинского руководства соответствующего опыта и квалификации.

Также Давид Вадефул отметил, что ему интересно, каким образом Зеленский будет уменьшать влияние олигархов на политическую среду Украины, при условии, что его самого активно поддерживал олигарх Игорь Коломойский.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление Дмитрия Медведева, в котором он усомнился в легитимности президентских выборов на Украине.

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