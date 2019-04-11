Сирии нужно пойти по пути Танзании - мнение

Вскоре после признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами израильские ВВС нанесли авиаудар по сирийскому городу Алеппо. Как все это отразится на сирийских курдах, которые делали ставку на американцев и поддерживали их? Возможно ли в принципе нормальное, устраивающее всех решение курдского вопроса?



Правда арабов и правда израильтян: Голанские высоты

На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник Управления международных связей аппарата Совета Федерации Андрей Бакланов.

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Курды на Голанах опять попали под раздачу

— Андрей Глебович, недавно Хафез Асад сказал, что были некоторые несправедливости в отношении курдов, а они патриоты, поэтому надо это положение исправлять. А теперь курды опять в пролете и даже снова могут попасть под раздачу?

— У меня есть свой вариант в отношении курдов и сирийцев. И я усиленно его проталкиваю. Это не я придумал, а видел, как это делается, находясь в свое время пять лет на службе в Танзании. Президент Джулиус Ньерере, тогда самый молодой президент в Африке, — очень интересный, талантливый человек, изобретатель многих социалистических идей, многие из которых там срабатывали.

Даже когда были в окружающих странах сложности этнического характера и волнения, некоторые народности уходили в какие-то анклавы "в одиночное плавание", в Танзании всегда было более-менее спокойно. Хотя там, например, Занзибар — арабо-исламский, а Танганьика, основная, намного большая часть страны, достаточно неоднородна в этническом отношении.

Так вот что он сделал с этим Занзибаром... Это изобретение. Он не стал делать широкой автономии, на что его подталкивали. Он дал занзибарской элите абсолютно непропорциональные по численности населения возможности на континентальной части — не столько, сколько им положено по справедливости, а гораздо больше.

Министр обороны Танзании — из Занзибара, министр информации — тоже, половина министров из экономического блока — занзибарцы… Одну четверть этих настоящих африканских, то есть не островных, а континентальных, регионов Танганьики в тот или иной момент возглавляли занзибарцы.

А разве мог бы представитель маленького Занзибара когда-нибудь стать (не на один срок, тем более) генеральным секретарем Организации африканского единства? Да никогда бы не стал, даже мечтать об этом они не могли. Но Танзания в целом — большая страна. Его представили, и он был генсеком ОАЕ. И таких примеров было много.

Занзибарцы теперь себя чувствуют очень комфортно. Более того, они цепляются за это, потому что они чувствуют себя не только занзибарской элитой, а чувствуют себя элитой в масштабах всей Танзании. А там 96 национальностей, между прочим.

И за счет вот таких всяких ухищрений им удавалось в течение десятилетий поддерживать нормальный межконфессиональный и межэтнический баланс. Точнее, даже не баланс, а дисбаланс, но дисбаланс в позитив.

Вот если бы наши сирийские друзья организовали такой подчеркнутый дисбаланс, комфортный, почетный для представителей меньшинств, мне кажется, страна бы в целом от этого только выиграла. Курды уже ни к чему другому бы не стремились, а только работали на благо и единство страны.

— Но ведь не только курды составляют меньшинство в Сирии, но и друзов, например, почти столько же.

— К друзам это, конечно, тоже относится. И не надо в точности копировать танзанийский опыт. Обязательно надо учитывать местную специфику. Это я к тому, что надо из кризисного развития нашим сирийским друзьям сделать определенные выводы и искать выходы. Ведь они же допустили кризисное развитие. Именно поэтому американский империализм в 11-м году использовал это.

Понятно, что американцы активно способствовали развитию этого кризиса, санкции вводились и т. д. Но все-таки внутренние факторы тоже были. Теперь надо учесть все эти уроки, чтобы страна вышла из этого испытания обогащенной опытом и какими-то инновациями, которые на предстоящее десятилетие хорошо бы работали.

В национальном плане там, действительно, как Асад всегда объяснял, все анклавы не на 80-90 процентов населены курдами, а например, 53 на 47 или даже наоборот. Поэтому если дать автономию курдам или продвигать их по службе, то друзы сразу будут активно требовать решения каких-то своих вопросов и т. д. Это до бесконечности будет. Особенности проживания там такие, какие они есть, — это чисто сирийские реалии, потому что так сложилась жизнь.

Поэтому, естественно, надо искать какой-то другой вариант. Один из вариантов я предложил. Можно придумать какой-то другой вариант, скомбинировать, учитывая условия и опыт. Но что-то надо сделать, чтобы курды, которые внесли достойнейший вклад в победу над так называемым ИГИЛом*, почувствовали себя комфортно.

* Организация, запрещенная в России.

Источник фото: mil.ru

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев