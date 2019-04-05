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Автор Редакция рубрики "Мир"

Когда распутается еврейско-арабский клубок

Мир » Азия » Ближний Восток

Признание президентом США Дональдом Трампом Голанских высот частью Израиля было встречено израильским руководством с радостью и оптимизмом. Но это грозит серьезным обострением отношений еврейского государства с арабскими соседями. Как могут развиваться события? Как решить палестинский вопрос? Какую роль в этом может сыграть Саудовская Аравия?


Правда арабов и правда израильтян: Голанские высоты

Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник Управления международных связей аппарата Совета Федерации Андрей Бакланов.

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— Андрей Глебович, Израиль всегда поступал достаточно жестко и бесцеремонно с арабскими странами. С саудовцами, может быть, несколько уважительнее. На ваш взгляд, такой бесцеремонности нет?

— С саудовцами, я думаю, нет…

— Но все-таки отжали же самолет…

— Ну, это так… Все-таки Саудовская Аравия — пожалуй, единственная страна в арабском мире, с которой у израильтян не было серьезных инцидентов. Они как-то всегда достаточно уважительно к саудовцам относились. Их инициативы по важным вопросам, даже дискуссионным, воспринимают серьезно, обсуждают и о чем-то договариваются.

Я думаю, что с учетом огромных денег, которые есть у саудовцев, определенные просвещенные круги в Израиле приберегают нормальные взаимоотношения с Саудовской Аравией для того, чтобы те потратились на решение более-менее всех устраивающего варианта о палестинских беженцах.

Как считают в Израиле, тут есть две альтернативы: либо не решать вообще, может быть, он отомрет со временем; либо решать путем чека — погасить этот исторический инцидент путем выплаты достаточно ощутимых компенсаций тем, кто на что-то хотел бы претендовать.

Хотя второй вариант они отрицают, но я думаю, что в принципе он где-то у них сидит и они об этом, в качестве одной из возможных, хоть и не очень хороших альтернатив, думают. А кто должен платить? Ведь не они же! Пусть тогда саудовцы оплатят эту историческую сделку.

— Кстати, у саудовцев-то денег все же больше, чем в Тель-Авиве?

— Да, с этим у них хорошо. Они должны пустить эти деньги на преобразования в масштабах всего региона. И допустить израильтян, которые сейчас в масштабах региона отделены от всякого рода достаточно выгодных проектов.

И всем нужно не только поругивать тех, кто выступает за войну, а выводить их на чистую воду. Нужно одновременно это показывать, чего мы практически никогда не делаем. А если этим будут заниматься конкретные страны, включая Израиль, да еще получать от этого прибыль, то действительно в регионе будет не война, а мир. Но пока эта часть слабовата, поэтому и лагерь мира в Израиле слабоват.

— Есть уже много случаев, когда израильтяне, которые незаконным образом приобрели дома палестинцев, теперь находят бывших собственников, платят им деньги и подписывают соглашения. Понятно, что они так страхуются.

— Одной из линий для достижения исторического компромисса между арабами и израильтянами является попытка погасить этот конфликт какими-то денежными договоренностями. Начинать надо, может быть, с малого, так же, как они начинали в свое время скупку домов и приобретение земель с малого.

И в начале ХХ века не очень фиксировалось внимание даже у тех же арабов. Они очень редко и слабо протестовали. А потом пошло. Может быть, и этот процесс начнется с таких некоторых действий, которые пока не очень широко распространены, но которые могут составить определенную тенденцию угасания этой проблемы путем выплаты компенсаций.

— Но раньше шли дискуссии о справедливом решением палестинского вопроса, были варианты: два народа и два государства или одно государство для двух народов. Это сейчас уже забыто. Уже нет этой идеи единой Палестины, где евреи и арабы будут жить вместе в светском демократическом государстве. Это окончательно забыто?

— Я думаю, немножко не так. Все идеи, которые были, по-прежнему на столе. Но, во-первых, на этом столе полный раскардаш, а во-вторых, все стороны негласно сходятся во мнении, что данный момент — неблагоприятный для того, чтобы по-серьезному взяться за решение этой проблемы. Надо ждать какой-то другой момент. Когда он наступит — заранее не угадаешь.

Ну кто мог угадать, что именно в конце 80-х годов вдруг сложится ситуация так, что сдвинется и пойдет достаточно далеко мирный процесс на Ближнем Востоке, будет Мадрид, двусторонние и многосторонние рабочие группы, которые очень хорошо себя показали и плодотворно работали.

Очень жалко, что они угасли в 96-м году, в чем, конечно, виновны, в том числе, сами арабы, не исключая египтян, которые сделали абсолютно неправильный, нереалистичный, неразумный расчет и приняли неправильные решения. Они очень сильно свои шансы на выстраивание нормальных взаимоотношений в масштабах региона поколебали, разрушив многосторонний мирный процесс.

— Палестинцы — все-таки объект мировой политики или субъект, то есть игрок или фишка в игре?

— И то и другое, но здесь речь идет о масштабах. Они, конечно, игроки, и игроки мудрые в некоторых моментах. Хотя там есть вопросы. Но ими, конечно, исторически как-то манипулировали и использовали, относились как к объекту, конечно, в гораздо большем масштабе. Поэтому их субъектность небольшая, а объектность грандиозна. Все кому не лень там приложили руку или стремились набрать какие-то очки на разговорах об этом.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

На фото: город Рамалла. Палестина. Источник: Pravda.Ru

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Темы Израиль Палестина Точка зрения Ближний Восток Андрей Бакланов Голанские высоты Саудовская Аравия еврейско-арабский конфликт горячие точки Ближнего Востока
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Ближний Восток
Когда распутается еврейско-арабский клубок

Как могут развиваться события вокруг Голанских высот? Как решить палестинский вопрос? Какую роль в этом может сыграть Саудовская Аравия? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

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