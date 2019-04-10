Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Ближний Восток Южная Азия Центразия Дальний Восток
Автор Редакция рубрики "Мир"

Курды на Голанах опять попали под раздачу

Мир » Азия » Ближний Восток

Признав Голанские высоты частью территории Израиля, американцы в очередной раз кинули "подлянку" многим своим подопечным, которые на них активно работали в своих странах. Как сирийские курды и сирийские демократические силы будут реагировать на то, что их покровители из США признали отторжение территорий их Родины? Произойдет ли самодискредитация сирийской оппозиции в глазах власти и общества как национал-предателей?


Правда арабов и правда израильтян: Голанские высоты

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник Управления международных связей аппарата Совета Федерации Андрей Бакланов.

Читайте начало интервью:

Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху — что взамен?

Когда распутается еврейско-арабский клубок

Голанские высоты преткновения: США снова обостряют

— Андрей Глебович, Трамп принял решение считать Голанские высоты израильской территорией. Но для сирийцев они национальная гордость, с потерей Голан они никогда не согласятся, это их земля. И сирийские оппозиционные силы, курды и все остальные, которым покровительствовали США, тоже всегда говорили, что они за единую и неделимую Сирию, хотят перемен, но они патриоты Сирии. Как они теперь будут себя вести, что говорить и делать? Они ощущают себя национал-предателями? Ведь подавляющее большинство народа будут думать о них именно так.

— Многих этих деятелей оппозиции я знаю. Они, конечно, флюгеры. В принципе, никто из них особо иллюзии насчет американцев не испытывал. Их соглашение с американцами или признание американцев в качестве своих водителей было совершенно на циничной основе взаимной заинтересованности. Поэтому я думаю, что какого-то такого прозрения и разочарования не будет. Потому что то, что сделал Трамп, это совершенно нормально.

Это совершенно нормальная американская политика, и что-то такого нового и небывалого здесь абсолютно нет. А как они с Мубараком поступили?  Дружили-дружили домами, и вот тебе. А как с саудовцами и многими другими меньшими друзьями поступали всегда? Они дружили с семьей бен Ладена домами на уровне президента.

А когда дело дошло до каких-то серьезных последствий и надо было на кого-то стрелку перевести, они включали на саудовцев. Американская политика очень циничная. Я думаю, что все те, кто с ними контачит, это знают. Другое дело, что они об этом не говорят, надеясь получить больше дивидендов из каких-то своих собственных прагматичных интересов.

— Что они циники, понятно. Но в общественном мнении в Сирии произошла самодискредитация сирийской оппозиции как национал-предателей? Или все сложнее — как было в Ливане? Но и там тех, кто с израильтянами и американцами сотрудничал, не простили. Часть была вынуждена убежать, а некоторых даже убили после заключения.

— В Ливане специфика заключалась как раз в том, что утечка информации не была стопроцентной. И очень многие сюжеты до своего раскрытия, до проставления точек над "i" не дошли. Поэтому американцы по многим направлениям там выскочили из этого. Что касается Сирии, то общественное мнение, я думаю, на такие вещи, конечно, воздействует.

А если брать специалистов, представителей власти и их батьку-президента, то когда в 11-м году переговоры были и в последующем, я не видел у них какой-то эволюции оценок в отношении очень многих явлений и людей, в том числе и оппозиции.

Асад, например, про многих говорил, что они пустые, за ними никого нет. Мне тогда казалось, что в нем говорит противление возможным претендентам и т. п. Но потом я много раз убеждался, что Асад, когда был какой-то сложный и спорный вопрос и казалось, что он немножко не так что-то делает, в итоге оказывался прав.

— Он умнейший специалист, опытнейший.

— Да. Вот спустя десять лет, из которых уже восемь лет ушло на войну, могу сказать, что по многим параметрам президент Асад был абсолютно прав.

— Но он же мягче, чем его правительство. Он больше голубь, чем его правительство. Его в ястребиную сторону толкают.

— Это, конечно, очень деликатная вещь, потому что со всеми мы контачим, но, с другой стороны, конечно же, это правда.

— А сирийские курды, получается, опять попали? Только-только Хафез Асад сказал, что были допущены несправедливости, исправим, потому что эти наши сограждане — тоже патриоты. А сейчас — бабах! — вы работали на тех, кто признал Голанские высоты израильской территорией. Опять не повезло им или сами виноваты?

— Нам легко рассуждать со стороны. Хотя мы очень близки к ним, и у нас такие с ними доверительные отношения. Не знаю почему, но нам с ними очень легко. И им с нами легко, хотя мы никогда ничего такого сверхъестественного не делали для них. А ведь они все перепробовали, но ничего не дало результата, хоть какой-то автономии.

За отчетный период уже многие страны и народы получили независимость, разделялись и т. д. А у них так ничего и не изменилось, и поэтому они начинают искать и использовать любые варианты. В том числе, попробовали и с американцами. И у американцев совпадение какое-то с ними было, им интересно было их использовать.

Мы их предупреждали, что мы так чисто психологически понимаем, о чем идет речь, что они выбрали совсем не тех попутчиков — обязательно наколят. Что и произошло, к сожалению. Я очень симпатизирую курдам, но, к сожалению, ситуация складывается не в пользу реализаций их устремлений.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы курды Сирия Израиль Точка зрения Ближний Восток Андрей Бакланов Голанские высоты признание Голанских высот
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Курды на Голанах опять попали под раздачу
Авто
Устаревшие дизельные машины угрожают здоровью человека
Новости медицины
Клинические исследования: шанс для больного, надежда для всех
Новости Все >
Госсекретарь США Майк Помпео взял на себя полномочия ООН - эксперт
Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти
Футболист Прудников дважды не попал в ворота с одного метра. Видео
Первый "умный квартал" появится в Севастополе﻿
Минкульт Украины назвал Чайковского и Репина украинцами
Михаил Боярский: "Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"
В Петербурге введут туристический сбор с иностранцев
Карты затоплений будут составлены во всех регионах России﻿
СБР привлечет в биатлон лыжников
На "двойниках" Земли может существовать жизнь
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Авто
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.

Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Новости Украины
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Новости Европы
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.

Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране
Мир. Новости мира
США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране
Наука и техника
Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля
Общество
Против закона о неуважении власти высказались более половины россиян
Рустем Сафронов От Трампа требуют налоговую декларацию Рустем Сафронов Дарья Митина Венесуэла: жизнь продолжается нормально Дарья Митина Любовь Степушова Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе Любовь Степушова
Комментарии
Министр финансов США пообещал "поставить Россию на место"
Совфед предупредил об угрозе войны из-за возможных провокаций в Керченском проливе
Экс-президента Румынии будут судить за казнь Чаушеску
Псковский депутат предложил наказывать власть за неуважение к народу
Псковский депутат предложил наказывать власть за неуважение к народу
ГИБДД предложила резко поднять штрафы за превышение скорости
"Либо по жизни неадекватные, либо пьяные". Работник кафе - про Кокорина и Мамаева
Наиля Аскер-заде: о политике и экономике красиво
Заслуженный пилот РФ прогнозирует "самолетопад" в августе и сентябре 2019-го
В Верховной раде провалилось голосование по вопросу о "включении мозгов"
Совфед предупредил об угрозе войны из-за возможных провокаций в Керченском проливе
Наиля Аскер-заде: о политике и экономике красиво
Псковский депутат предложил наказывать власть за неуважение к народу
Талибы заявили, что им удалось сбить американский бомбардировщик B-52
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Таксисты и пассажиры обменялись советами и хитростями
Найдены обломки пропавшего в Японии американского истребителя F-35А
Псковский депутат предложил наказывать власть за неуважение к народу
Россиянин отказался от уникальной операции, которая спасла бы ему жизнь, из-за жены и сына
США угрожают Египту введением санкций из-за покупки истребителей у РФ
Закрытые чаты таксистов насторожили представителей власти
История и современность Все >
Охотник убил 5,000 слонов, 60 львов и 50 бегемотов. Он ни о чем не жалеет
Охотник убил 5,000 слонов, 60 львов и 50 бегемотов. Он ни о чем не жалеет
Запорожский мальчик выжил после удара в 10,000 вольт. Он залез в трансформаторную будку
Запорожский мальчик выжил после удара в 10,000 вольт. Он залез в трансформаторную будку
Талибы заявили, что им удалось сбить американский бомбардировщик B-52
Талибы заявили, что им удалось сбить американский бомбардировщик B-52
Найдены обломки пропавшего в Японии американского истребителя F-35А
Найдены обломки пропавшего в Японии американского истребителя F-35А
США угрожают Египту введением санкций из-за покупки истребителей у РФ
США угрожают Египту введением санкций из-за покупки истребителей у РФ
Боевые пловцы ТОФ приняли участие в военных учениях
Боевые пловцы ТОФ приняли участие в военных учениях
Месть за деда и отца: как внук сторонника Мазепы попытался спасти императора Ивана VI
Месть за деда и отца: как внук сторонника Мазепы попытался спасти императора Ивана VI
Походы "Васеньки": почему провалилось наступление на Крым фаворита царевны Софьи
Походы "Васеньки": почему провалилось наступление на Крым фаворита царевны Софьи
Заслуженный пилот прогнозирует авиакатастрофы в конце 2019 года
Заслуженный пилот прогнозирует авиакатастрофы в конце 2019 года
Москвичи не готовы жить на зарплаты как у провинциалов
Москвичи не готовы жить на зарплаты как у провинциалов
Домашнее Все >
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Вредители и болезни
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Абрикос на даче: выращивание и уход
Плодовые
Абрикос на даче: выращивание и уход
Почта России предлагает застраховаться от укуса клеща
Почта России предлагает застраховаться от укуса клеща
Безопасна ли прививка против рака шейки матки? Эксперт - специально для "Медпульс"
Безопасна ли прививка против рака шейки матки? Эксперт - специально для "Медпульс"
Собчак рассказала как развивать свой бизнес
Собчак рассказала как развивать свой бизнес
Продукты, которые помогут вам при ПМС
Продукты, которые помогут вам при ПМС
Акварельное свадебное платье Бузовой
Акварельное свадебное платье Бузовой
Пять вещей, делающих женщину привлекательной в глазах мужчин
Пять вещей, делающих женщину привлекательной в глазах мужчин
Создан современный телефон, который является маршрутизатором
Создан современный телефон, который является маршрутизатором
Тина Канделаки о микро-радостях и кроссовках
Тина Канделаки о микро-радостях и кроссовках
Вместо хирургических швов - слизь улитки
Вместо хирургических швов - слизь улитки
Старческое слабоумие лечится электричеством
Старческое слабоумие лечится электричеством
Мужское Все >
Губернатор Одессы проигнорировал Порошенко
Губернатор Одессы проигнорировал Порошенко
Планируем путешествие-рыбалку на Аляску
Планируем путешествие-рыбалку на Аляску
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
“Эффект операционной”: чем вредна частая уборка
“Эффект операционной”: чем вредна частая уборка
Фитнес в домашних условиях: как все сделать правильно
Новости спорта
Фитнес в домашних условиях: как все сделать правильно
Активные тренировки без результата: в чем причина?
Новости спорта
Активные тренировки без результата: в чем причина?
Виды спорта, подходяще женщинам
Новости спорта
Виды спорта, подходяще женщинам
Что полезного в пляжном волейболе
Новости спорта
Что полезного в пляжном волейболе
Почему нельзя похудеть в одной части тела?
Новости спорта
Почему нельзя похудеть в одной части тела?
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Ближний Восток
Курды на Голанах опять попали под раздачу

Признав Голанские высоты частью Израиля, американцы в очередной раз кинули "подлянку" многим своим подопечным, которые на них активно работали в своих странах.

Курды на Голанах опять попали под раздачу
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Мир. Новости мира
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Ближний Восток
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Балканы
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Новости Армении
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Новости Африки
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Как живут венесуэльцы на самом деле
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Новости Украины
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Мир. Новости мира
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ