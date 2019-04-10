Курды на Голанах опять попали под раздачу

Признав Голанские высоты частью территории Израиля, американцы в очередной раз кинули "подлянку" многим своим подопечным, которые на них активно работали в своих странах. Как сирийские курды и сирийские демократические силы будут реагировать на то, что их покровители из США признали отторжение территорий их Родины? Произойдет ли самодискредитация сирийской оппозиции в глазах власти и общества как национал-предателей?
На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник Управления международных связей аппарата Совета Федерации Андрей Бакланов.
Читайте начало интервью:
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху — что взамен?
Когда распутается еврейско-арабский клубок
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
— Андрей Глебович, Трамп принял решение считать Голанские высоты израильской территорией. Но для сирийцев они национальная гордость, с потерей Голан они никогда не согласятся, это их земля. И сирийские оппозиционные силы, курды и все остальные, которым покровительствовали США, тоже всегда говорили, что они за единую и неделимую Сирию, хотят перемен, но они патриоты Сирии. Как они теперь будут себя вести, что говорить и делать? Они ощущают себя национал-предателями? Ведь подавляющее большинство народа будут думать о них именно так.
— Многих этих деятелей оппозиции я знаю. Они, конечно, флюгеры. В принципе, никто из них особо иллюзии насчет американцев не испытывал. Их соглашение с американцами или признание американцев в качестве своих водителей было совершенно на циничной основе взаимной заинтересованности. Поэтому я думаю, что какого-то такого прозрения и разочарования не будет. Потому что то, что сделал Трамп, это совершенно нормально.
Это совершенно нормальная американская политика, и что-то такого нового и небывалого здесь абсолютно нет. А как они с Мубараком поступили? Дружили-дружили домами, и вот тебе. А как с саудовцами и многими другими меньшими друзьями поступали всегда? Они дружили с семьей бен Ладена домами на уровне президента.
А когда дело дошло до каких-то серьезных последствий и надо было на кого-то стрелку перевести, они включали на саудовцев. Американская политика очень циничная. Я думаю, что все те, кто с ними контачит, это знают. Другое дело, что они об этом не говорят, надеясь получить больше дивидендов из каких-то своих собственных прагматичных интересов.
— Что они циники, понятно. Но в общественном мнении в Сирии произошла самодискредитация сирийской оппозиции как национал-предателей? Или все сложнее — как было в Ливане? Но и там тех, кто с израильтянами и американцами сотрудничал, не простили. Часть была вынуждена убежать, а некоторых даже убили после заключения.
— В Ливане специфика заключалась как раз в том, что утечка информации не была стопроцентной. И очень многие сюжеты до своего раскрытия, до проставления точек над "i" не дошли. Поэтому американцы по многим направлениям там выскочили из этого. Что касается Сирии, то общественное мнение, я думаю, на такие вещи, конечно, воздействует.
А если брать специалистов, представителей власти и их батьку-президента, то когда в 11-м году переговоры были и в последующем, я не видел у них какой-то эволюции оценок в отношении очень многих явлений и людей, в том числе и оппозиции.
Асад, например, про многих говорил, что они пустые, за ними никого нет. Мне тогда казалось, что в нем говорит противление возможным претендентам и т. п. Но потом я много раз убеждался, что Асад, когда был какой-то сложный и спорный вопрос и казалось, что он немножко не так что-то делает, в итоге оказывался прав.
— Он умнейший специалист, опытнейший.
— Да. Вот спустя десять лет, из которых уже восемь лет ушло на войну, могу сказать, что по многим параметрам президент Асад был абсолютно прав.
— Но он же мягче, чем его правительство. Он больше голубь, чем его правительство. Его в ястребиную сторону толкают.
— Это, конечно, очень деликатная вещь, потому что со всеми мы контачим, но, с другой стороны, конечно же, это правда.
— А сирийские курды, получается, опять попали? Только-только Хафез Асад сказал, что были допущены несправедливости, исправим, потому что эти наши сограждане — тоже патриоты. А сейчас — бабах! — вы работали на тех, кто признал Голанские высоты израильской территорией. Опять не повезло им или сами виноваты?
— Нам легко рассуждать со стороны. Хотя мы очень близки к ним, и у нас такие с ними доверительные отношения. Не знаю почему, но нам с ними очень легко. И им с нами легко, хотя мы никогда ничего такого сверхъестественного не делали для них. А ведь они все перепробовали, но ничего не дало результата, хоть какой-то автономии.
За отчетный период уже многие страны и народы получили независимость, разделялись и т. д. А у них так ничего и не изменилось, и поэтому они начинают искать и использовать любые варианты. В том числе, попробовали и с американцами. И у американцев совпадение какое-то с ними было, им интересно было их использовать.
Мы их предупреждали, что мы так чисто психологически понимаем, о чем идет речь, что они выбрали совсем не тех попутчиков — обязательно наколят. Что и произошло, к сожалению. Я очень симпатизирую курдам, но, к сожалению, ситуация складывается не в пользу реализаций их устремлений.
Беседовал Саид Гафуров
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Признав Голанские высоты частью Израиля, американцы в очередной раз кинули "подлянку" многим своим подопечным, которые на них активно работали в своих странах.