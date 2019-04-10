Курды на Голанах опять попали под раздачу

Признав Голанские высоты частью территории Израиля, американцы в очередной раз кинули "подлянку" многим своим подопечным, которые на них активно работали в своих странах. Как сирийские курды и сирийские демократические силы будут реагировать на то, что их покровители из США признали отторжение территорий их Родины? Произойдет ли самодискредитация сирийской оппозиции в глазах власти и общества как национал-предателей?



Правда арабов и правда израильтян: Голанские высоты

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник Управления международных связей аппарата Совета Федерации Андрей Бакланов.

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Голанские высоты преткновения: США снова обостряют

— Андрей Глебович, Трамп принял решение считать Голанские высоты израильской территорией. Но для сирийцев они национальная гордость, с потерей Голан они никогда не согласятся, это их земля. И сирийские оппозиционные силы, курды и все остальные, которым покровительствовали США, тоже всегда говорили, что они за единую и неделимую Сирию, хотят перемен, но они патриоты Сирии. Как они теперь будут себя вести, что говорить и делать? Они ощущают себя национал-предателями? Ведь подавляющее большинство народа будут думать о них именно так.

— Многих этих деятелей оппозиции я знаю. Они, конечно, флюгеры. В принципе, никто из них особо иллюзии насчет американцев не испытывал. Их соглашение с американцами или признание американцев в качестве своих водителей было совершенно на циничной основе взаимной заинтересованности. Поэтому я думаю, что какого-то такого прозрения и разочарования не будет. Потому что то, что сделал Трамп, это совершенно нормально.

Это совершенно нормальная американская политика, и что-то такого нового и небывалого здесь абсолютно нет. А как они с Мубараком поступили? Дружили-дружили домами, и вот тебе. А как с саудовцами и многими другими меньшими друзьями поступали всегда? Они дружили с семьей бен Ладена домами на уровне президента.

А когда дело дошло до каких-то серьезных последствий и надо было на кого-то стрелку перевести, они включали на саудовцев. Американская политика очень циничная. Я думаю, что все те, кто с ними контачит, это знают. Другое дело, что они об этом не говорят, надеясь получить больше дивидендов из каких-то своих собственных прагматичных интересов.

— Что они циники, понятно. Но в общественном мнении в Сирии произошла самодискредитация сирийской оппозиции как национал-предателей? Или все сложнее — как было в Ливане? Но и там тех, кто с израильтянами и американцами сотрудничал, не простили. Часть была вынуждена убежать, а некоторых даже убили после заключения.

— В Ливане специфика заключалась как раз в том, что утечка информации не была стопроцентной. И очень многие сюжеты до своего раскрытия, до проставления точек над "i" не дошли. Поэтому американцы по многим направлениям там выскочили из этого. Что касается Сирии, то общественное мнение, я думаю, на такие вещи, конечно, воздействует.

А если брать специалистов, представителей власти и их батьку-президента, то когда в 11-м году переговоры были и в последующем, я не видел у них какой-то эволюции оценок в отношении очень многих явлений и людей, в том числе и оппозиции.

Асад, например, про многих говорил, что они пустые, за ними никого нет. Мне тогда казалось, что в нем говорит противление возможным претендентам и т. п. Но потом я много раз убеждался, что Асад, когда был какой-то сложный и спорный вопрос и казалось, что он немножко не так что-то делает, в итоге оказывался прав.

— Он умнейший специалист, опытнейший.

— Да. Вот спустя десять лет, из которых уже восемь лет ушло на войну, могу сказать, что по многим параметрам президент Асад был абсолютно прав.

— Но он же мягче, чем его правительство. Он больше голубь, чем его правительство. Его в ястребиную сторону толкают.

— Это, конечно, очень деликатная вещь, потому что со всеми мы контачим, но, с другой стороны, конечно же, это правда.

— А сирийские курды, получается, опять попали? Только-только Хафез Асад сказал, что были допущены несправедливости, исправим, потому что эти наши сограждане — тоже патриоты. А сейчас — бабах! — вы работали на тех, кто признал Голанские высоты израильской территорией. Опять не повезло им или сами виноваты?

— Нам легко рассуждать со стороны. Хотя мы очень близки к ним, и у нас такие с ними доверительные отношения. Не знаю почему, но нам с ними очень легко. И им с нами легко, хотя мы никогда ничего такого сверхъестественного не делали для них. А ведь они все перепробовали, но ничего не дало результата, хоть какой-то автономии.

За отчетный период уже многие страны и народы получили независимость, разделялись и т. д. А у них так ничего и не изменилось, и поэтому они начинают искать и использовать любые варианты. В том числе, попробовали и с американцами. И у американцев совпадение какое-то с ними было, им интересно было их использовать.

Мы их предупреждали, что мы так чисто психологически понимаем, о чем идет речь, что они выбрали совсем не тех попутчиков — обязательно наколят. Что и произошло, к сожалению. Я очень симпатизирую курдам, но, к сожалению, ситуация складывается не в пользу реализаций их устремлений.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев