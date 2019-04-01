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Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?

Мир » Азия » Ближний Восток

Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления?


Правда арабов и правда израильтян: Голанские высоты

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник Управления международных связей аппарата Совета Федерации Андрей Бакланов.

— Андрей Глебович, есть мнение, что сейчас, когда левые арабские режимы ушли в никуда в Ираке и Ливии, а в Сирии и Алжире еле держатся, Саудовская Аравия объявила себя главным защитником арабского мира. Поэтому решение Трампа по Голанам многие считают плевком в лицо Саудовской Аравии. Можно ли это трактовать как полное игнорирование позиций арабов и персонально Саудовской Аравии?

— Всегда у каждого решения есть основные мотивы. В данном случае — еще раз как-то показать истинное место арабских стран и Саудовской Аравии не самый главный мотив. Есть только две основополагающие причины для такого шага. Это желание серьезней повзаимодействовать с теми политическими силами в Израиле, с которыми Трамп, команда и некоторые другие достаточно мощные американские кланы давно работают в связке.

И те и другие жестко настроены, они друг друга как-то подпитывают, помогают. И сейчас достаточно вовремя подоспело это арабское дело. Странное решение, но на израильских выборах для той компании, которая хочет остаться у власти, это хорошее дело. В общем-то, им на судьбу мирного процесса по большому счету наплевать, а желание еще остаться у кормила власти большое. Поэтому американская элита и президент сделали для них такое хорошее дело, не обращая внимания на все остальное, что связано с регионом.

И вторая серьезная причина — это внутренние дрязги Соединенных Штатов Америки. Где-то Трамп выбирает, с кем поработать, чтобы была какая-то ответная поддержка. Поэтому эти два фактора являются основополагающими.

— Если Трамп играет на руку Нетаньяху в его предвыборном процессе, что ему взамен может дать Нетаньяху? Может быть, предать Россию?

— Нет, сотрудничество с Нетаньяху, с Израилем — это большое дело, потому что они традиционные союзники. Никто не отменял и влияние этих сил, которые сейчас достаточно плотно стоят у власти в Израиле, на ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Трамп — действительно, опытный игрок, хотя не всегда у него получается, но в целом он чувствует конъюнктуру и зачастую умело ее использует.

Иначе бы он и не стал в такой сложной внутриполитической ситуации в Америке президентом. Америка всегда себя представляла для общественности как демократическое общество. На самом деле, предопределенность процессов просто зашкаливающая. Поэтому все эти традиционные разговоры про республиканцев и демократов в течение десятилетий носили необъективный характер и были в основном повторением того, что американцы — точнее, правящая элита сама хотела о себе рассказать.

И вот впервые, наверное, Бог, Аллах наказал, и впервые вдруг вот это разночтение между различными ветвями правящего класса стало достаточно реальным и достаточно жестким. Это новая вещь. Они давно существуют, но вот такого реального разночтения не было. И сейчас вот этот фактор предопределяет многие линии, включая ближневосточную политику.

— Все-таки, что может Трамп попросить у Нетаньяху в ответ на это?

— Я думаю, в основном дело будет замыкаться различными видами прямой и непрямой поддержки внутри Соединенных Штатов Америки. Израильское лобби там традиционно мощное, этот фактор очень значительный. Перетянуть его на свою сторону для него очень важно, в ущерб демократическим и другим амбициям.

— Но это израильское лобби конкретно правящей партии, Нетаньяху, или оно все-таки связано с истеблишментом в целом? 

— В ходе многочисленных контактов последних месяцев к нам было обращение палестинцев посодействовать в налаживании мостов. Я всячески пытался прояснить для себя, что реально происходит в Израиле, каково соотношение сил. И есть ли хотя бы минимальная основа для того, чтобы зацепиться (как это было в 80-е годы, в начале 90-х) и как-то подсобить в ведении диалога на более сбалансированных позициях.

Такое впечатление, что на данный момент особо зацепиться там не за что. Прорисованы левые элементы в сирийском движении и в целом, что называлось, демократическое крыло. Они, конечно, чувствуют себя подавленными, у них никакого задора идти вперед нет.

А вот та группа, которую олицетворяют жестко настроенные политики, сейчас довольно плотно держит ситуацию под контролем. И стало быть, если они люди достаточно мощные, то именно на них, по-видимому, и надо, как считает президент Америки, ориентироваться в плане влияния на определенные процессы…

— Многие ваши прогнозы оправдывались, причем очень быстро. Вы исключаете возможность, что Нетаньяху проиграет? Вы говорите, что некому его победить?

— Я говорю о настрое политической элиты, которую очень хорошо уловил Нетаньяху и использует это. Нетаньяху в настоящее время действительно очень хорошо себя показывает, реализуя линию тех, кто в большинстве в политической элите. Всегда кто-то должен ее олицетворять. Вот у него это неплохо получается.

— Вы дипломат и умеете уходить от вопроса. Но если Нетаньяху проиграет, это будет поражением израильского лобби в США или им совершенно все равно, кто там в Тель-Авиве у власти? Или они конкретно завязаны на Нетаньяху и его поражение будет их поражением?

— Но мы же марксисты. У меня хоть рабоче-крестьянского ничего нет, пять поколений предпринимателей, но я придерживаюсь этой концепции одинаково на протяжении всей жизни. В данном случае не надо ставить ни на ту, ни на другую сторону. Нетаньяху олицетворяет определенную тенденцию. Тенденцию жестковатого разговора с палестинцами, тенденцию некоторой бесцеремонности внутренней и внешней политики.

Источник фото: ru.wikipedia.org

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы Израиль Точка зрения Дональд Трамп Ближний Восток Андрей Бакланов Голанские высоты Саудовская Аравия
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Актуальная аналитика
Ближний Восток
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
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