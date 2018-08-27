"Как положить хрен на…" Рецепты Фаины Раневской

Об отзывчивости, новаторстве, здоровых цинизме и эгоизме рожденных 27 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Когда человек совершает тот или иной нравственный поступок, то он этим еще не добродетелен; он добродетелен лишь в том случае, если этот способ поведения является постоянной чертой его характера", — такую планку в своей Формуле небес обозначил для себя и своей деятельности пришедший сегодня в наш мир один из творцов немецкой классической философии и философии романтизма немецкий философ Фридрих Гегель. С его высочайшей планки рассмотрим Формулу небес и его космических родственников.

Независимо от того места, которое рожденные 27 августа занимают в жизни, они всегда готовы прийти на помощь простому человеку, неудачнику, потерпевшему поражение. Многие из них, почувствовав на себе несправедливость окружающего мира, постоянно задаются вопросом, что может быть улучшено. Желая изменить среду обитания, они нередко добиваются больших успехов.

"Что может быть улучшено?" — таким вопросом задаются все главные герои произведений пришедшего сегодня в наш мир американского писателя и общественного деятеля Теодора Драйзера. А высказывание самого писателя о человеке прекрасно подтверждает формулу отношения к людям самого Драйзера: "Просто удивительно, сколь многого можно добиться от человека, если отнестись с должным вниманием к его вкусам, слабостям, желаниям".

Хотя рожденных 27 августа, пожалуй, трудно заподозрить в эгоизме, их деятельность все-таки далеко не бескорыстна. Люди, чей день рождения — 27 августа, никогда не будут требовать оплаты за свои услуги. Но если их поступки останутся без внимания, рожденные в этот день навсегда потеряют интерес к тому лицу, ради которого они так старались. Они весьма цинично настроены по отношению к внутренней сущности человека. Рожденные 27 августа не строят иллюзий относительно снисходительности этого мира к тем, кто не может постоять за себя. Многие из них имеют собственное представление о том, что такое "выносливая личность". Все это позволяет им трезво оценивать себя.

"Единственное, что мне в вас не нравится, это ваше вечное: "Что скажут люди". "Люди" не строят вашу жизнь. А уж мою и подавно. Прежде всего думайте о себе. Вы сами должны устраивать свою жизнь. Неужели вы допустите, чтобы между вами и вашим желанием становилось то, что подумают другие?" — вот так категоричен в своих рекомендациях Теодор Драйзер, и его взгляды разделяют многие из рожденных 27 августа.

Такой категоричностью и жесткостью по разным вопросам мироздания, политики и общественной жизни остался в памяти человечества украинский писатель, поэт, публицист и деятель революционного социалистического движения Иван Франко. Его произведения были написаны на украинском, польском, немецком и русском языках. В 1915 году писатель был выдвинут на получение Нобелевской премии, но, к сожалению, скоропостижно скончался.

Среди рожденных 27 августа одинаково часто встречаются люди идеи, дорожащие принципами ради самих себя, и более практичные натуры, ориентированные на вполне осязаемый жизненный успех. И тех, и других интересуют человеческая природа и человеческие нужды, как материальные, так и духовные.

Российский полководец, один из руководителей белого движения во время Гражданской войны, рожденный сегодня генерал Петр Врангель (фото) дорожил своими принцами до конца и, потерпев поражение в боях с силами Красной армии, покинул Россию и скончался в эмиграции.

А вот ориентированный на осязаемый жизненный успех британский авиатор-Дева Чарльз Роллс вместе со своим партнером Овном Генри Ройсом создали компанию по производству гоночных автомобилей. Начиная с 1907 года автомобили Rolls-Royce успешно выступали в гонках и приобрели репутацию, сохраняющуюся по сей день.

Для всех рожденных 27 августа существует одна и та же опасность: в борьбе с недостатками этого мира они, сами того не замечая, могут постепенно превратиться в вечно брюзжащих типов, недовольных всем и вся. Люди, чей день рождения — 27 августа, во что бы то ни стало хотят ощущать, что они незаменимы для благополучия своей семьи или социальной группы. Рожденные сегодня с большим удовольствием посвящают себя общественной деятельности. Как ни странно, активное участие в делах других способствует росту их благосостояния.

Пришедшая сегодня в наш мир советская актриса Фаина Раневская (фото) часто называется журналистами "одной из величайших русских актрис XX века" и "королевой второго плана". Раневская памятна и своими изречениями, многие из которых стали крылатыми. Вот одним из самых точных выражений Раневской, подходящих к Формуле небес дня сегодняшнего, мы и закончим нашу рубрику: "Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь".

﻿﻿﻿Читайте все публикации рубрики "Формула небес"