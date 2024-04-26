Минфин планирует сократить число получателей льготной ипотеки

Льготную ипотеку дадут не всем семьям

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В министерстве финансов обсуждают введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки — опция взять кредит с господдержкой может быть привязана к уровню дохода заемщиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Средняя ставка по рыночной ипотеке сейчас составляет 16,9%, базовая ставка по семейной ипотеке сейчас — 6% годовых. По закону семейная ипотека доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок.

Программа позволяет взять кредит по ставке не выше 6% на весь срок на покупку жилья в новостройке или для строительства жилого дома. Президент Владимир Путин предложил продлить семейную ипотеку до 2030 года, с сохранением ставки 6% для семей с детьми до шести лет. Обсуждается увеличение ставки по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет до 12% годовых.

Если предложение о пересмотре условий льготной ипотеки будет принято, то семьи с более высоким уровнем доходов права на получение льготной ипотеки лишатся.