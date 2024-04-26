Шокирующее открытие: стареем быстрее, чем думаем. Как это влияет на развитие рака

Ученые выяснили, что ускоренное старение провоцирует развитие рака

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, что быстрое биологическое старение может быть фактором, способствующим развитию рака легких, желудочно-кишечного тракта и матки. Результаты исследования опубликованы на сайте Американской ассоциации исследований рака (AACR).

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Ученые описали быстрое биологическое старение как постепенное ухудшение состояния органов и систем организма человека до наступления преклонного возраста. Для изучения взаимосвязи между биологическим возрастом и риском развития рака у молодых и пожилых людей исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 148724 человек.

Биологический возраст каждого участника был рассчитан на основе девяти биомаркеров крови, включая альбумин, щелочную фосфатазу, креатинин, С-реактивный белок, глюкозу, средний объем и распределение эритроцитов, количество лейкоцитов и пропорцию лимфоцитов.

Те, у кого биологический возраст превышал хронологический, были отнесены к категории "ускоренного старения".

Исследование выявило, что у людей, родившихся после 1965 года, вероятность более быстрого биологического старения была на 17% выше, чем у тех, кто родился в период с 1950 по 1954 год.

Кроме того, ученым удалось установить, что увеличение стандартного отклонения от нормы по показателям биологического старения связано с увеличением риска развития рака легких на 42%, рака желудочно-кишечного тракта на 22% и рака матки на 36%.

Быстрое старение не оказывало существенного влияния на риск развития рака легких в пожилом возрасте (определенного в исследовании как рак, диагностированный после 55 лет), но было связано с увеличением вероятности рака желудочно-кишечного тракта и рака матки на 16% и 23% соответственно.