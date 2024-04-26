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Секреты ухода: как сохранить молодость рук, ягодиц и шеи

Части тела, где первыми проявляются признаки старения, и советы по уходу за ними

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Наш организм подвергается процессу старения неравномерно, и определенные части тела начинают проявлять признаки возраста раньше остальных. Косметолог Анна Степанова выявила основные области, на которые следует обращать внимание в первую очередь, чтобы своевременно заметить и противодействовать возрастным изменениям.

Части тела, где первыми проявляются признаки старения, и советы по уходу за ними
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Руки: особенно кисти рук страдают от повседневного использования, подвергаясь перепадам температур и контакту с агрессивными веществами. С возрастом, начиная с 35 лет, кожа на руках быстро теряет свою упругость и молодость. Регулярное увлажнение и проведение специальных процедур для этой чувствительной области, таких как парафиновые ванночки и использование кремов с пантенолом и кислотными составами в холодное время года, помогут сохранить ее состояние.

Ягодицы: несмотря на то, что эта часть тела обычно скрыта под одеждой, уход за ней также важен, как и за другими областями. Ягодицы быстро накапливают жир, поэтому изменения в весе могут негативно сказываться на коже в этой зоне. Регулярные массажи и физическая активность помогут поддерживать кожу ягодиц в хорошем состоянии. Выбор антицеллюлитных средств с учетом их качества и содержания кофеина и виноградного масла также важен для эффективного ухода за этой областью.

Шея и декольте: эти области часто игнорируются при уходе за кожей, хотя они также подвержены процессу старения. Кожа на шее стареет даже раньше, чем на руках, из-за ее тонкости и утраты жировой ткани с возрастом. Уход за шеей и декольте должен быть таким же тщательным, как и за лицом, с избеганием слишком агрессивных средств для очищения. Деликатные молочные и миндальные пилинги помогут отшелушить нежную кожу, а затем можно использовать успокаивающий крем с алоэ.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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