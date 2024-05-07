Мацей Рыбус хочет продолжить играть за казанский клуб, но продление контракта еще не обсуждалось

Футболист Рыбус хочет остаться в "Рубине"

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Мацей Рыбус, который играет на позиции защитника в клубе "Рубин", футболист из Польши, поделился, что хотел бы остаться и продолжить играть за казанскую команду, но продление контракта еще не обсуждалось.

Фото: soccer.ru by Елена Рыбакова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Напомним вам, что поляк играет в "Рубине" с июля прошлого года, и его контракт действует до лета этого года.

Рыбус поделился, что переговоров о продлении контракта пока не было. Футболист недавно восстановился после травмы и стал получать игровое время. Он считает, что пока нужно наслаждаться матчами, показывать максимальные результаты в футболе. Продление контракта пока не обсуждалось, но у него есть желание остаться в казанском клубе.

Рыбус раньше играл за клубы Москвы: "Спартак" с 2022 по 2023 года, Локомотив с 2017 по 2022 год, а также в клубе Грозного с 2012 по 2016 год.