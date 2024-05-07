Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой написала матери записку с признанием в "преступлении"

Наследница телеведущей Леры Кудрявцевой приняла превентивные меры, чтобы мать сменила гнев на милость.
Пятилетняя наследница звезды ТВ Леры Кудрявцевой Маша решила дать признательные показания и оставила матери записку, в которой излагает суть своего преступления и его мотивы.
"Ну мам я не здержалась. Съела шыкалатку", — написала девочка на листке бумаги (пунктуация и орфография автора сохранена. - Прим. ред).
Лера Кудрявцева, которая давно заметила страсть дочери к писательству, поделилась запиской с подписчиками в своём Telegram-канале.
"Маша съела шоколадку и написала мне записку", — объяснила телеведущая.
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