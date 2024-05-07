Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой написала матери записку с признанием в "преступлении"

Дочь Леры Кудрявцевой в письменном виде призналась матери в проступке

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница телеведущей Леры Кудрявцевой приняла превентивные меры, чтобы мать сменила гнев на милость.

Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Пятилетняя наследница звезды ТВ Леры Кудрявцевой Маша решила дать признательные показания и оставила матери записку, в которой излагает суть своего преступления и его мотивы.

"Ну мам я не здержалась. Съела шыкалатку", — написала девочка на листке бумаги (пунктуация и орфография автора сохранена. - Прим. ред).

Лера Кудрявцева, которая давно заметила страсть дочери к писательству, поделилась запиской с подписчиками в своём Telegram-канале.

"Маша съела шоколадку и написала мне записку", — объяснила телеведущая.